İşte Survivor 2019'un ilk yarışmacısı

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu.

'MasterChef' programıyla dikkati çeken Murat Özdemir, bu sezon Survivor adasında mücadele edecek.

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde formatını 'Türkiye-Yunanistan' olarak açıkladığı 'Survivor 2019'un ilk yarışmacısı ortaya çıktı. 'MasterChef' yarışmasında adından sıkça söz ettiren Murat Özdemir, 'Survivor 2019'da Türkiye takımında yer alacak.

'Yemekteyiz' programındaki agresif tavırlarıyla dikkati çeken Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu. TV8'in yeni sezon projesi olan 'MasterChef'e de katılan Murat, programda en dikkat çeken isim oldu.

TV8'de ekrana gelen 'Survivor'ın yeni sezonunun, Şubat 2019'da başlaması planlanıyor.

Murat Özdemir