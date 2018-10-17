Yandaş Kekeç'ten Yılmaz Özdil'e hakaret

Yayın dünyasını yakında takip ettiğini belirten yandaş Star yazarı Ahmet Kekeç, almayıp es geçtiğini söylediği Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal kitabını köşesine taşıdı. Kekeç Özdil'i aşağılamaya çalışarak, hakaretler savurabildi. Kekeç, 'sazanlar, bidon kafa' gibi hakaretlere köşesinde yer verdi.

Yandaş yazar, kitabı okamadığı halde Özdil'e demediğini bırakmadı. Kitabı okumamış olmasını da bir övünç kaynağı olarak verdi.

Kekeç "TC Yılmaz nasıl bidon kafa oldu?" başlığını attığı yazısından ilgili bölüm şöyle

Bu kadar iyi yazılmış (yerli ve yabancı) Atatürk kitabı varken, biz niye TC Yılmaz’ın “gazete fıkrası” formatındaki biyografisini okuyacaktık? TC Yılmaz bize farklı ne söylüyordu?

Kitapçıya gittiğimde, İpek Çalışlar’ın kitabıyla Süleyman Bulut’un “derleme”sini aldım ama TC Yılmaz’ın kitabını es geçtim.

İyi ki de böyle yapmışım.

Meğer TC Yılmaz, Sultan Abdülhamit’in “olmayan” hatıratından “Atatürk övgüleri” bulmuş ve kitabına koymuş.

Hani bu arkadaşlar Sultan Abdülhamit’ten söz ederken “Kızıl Sultan” ve “Müstebit” tanımlamalarını kullanıyordu...

Bir Müstebite Atatürk övgüsü yaptırmak yakışıyor mu?

Daha doğrusu, Kemalizm’e sığıyor mu?

Biraz yukarıda “Sultan Abdülhamit’in olmayan hatıratı” demiştim ama böyle bir “kitap” var.

Süleyman Nazif’in yazdığı söyleniyor.

Rivayete göre, Süleyman Nazif, “Sultan Abdülhamit hatıralarını yazsaydı, meselelere böyle bakardı” diyerek, “hatırat” formatında bir imalatta bulunmuş... Bir uyanık da onu bulup “İşte Sultan Abdülhamit’in hatıratı!” diye yayınevlerine okutmuş.

Dünyadan habersiz sazanlar da (TC Yılmaz örneğinde olduğu gibi), kalkmış, bu bilgilere dayanarak biyografiler kaleme alıyor.

Bunu da “Bilmediğimiz Atatürk” diye yutturuyor.

Şimdi gel de “bidon kafa” deme!