Merdan Yanardağ'dan şaşırtan Cemal Kaşıkçı çıkışı

ABC Gazetesi ve TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Suudiler tarafından öldürüldüğü iddia edilen kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABC Gazetesi ve TELE1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akıbeti belirsiz olan kayıp Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın terör örgütü IŞİD'i destekleyen bir şeriatçı olduğunu söyledi.

Yanardağ, şunları söyledi:

Kaşıkçı olayı bütün dünyanın gözleri önünde yaşandı.. İşte modern bir hukuk devleti olmakla aşiret ya da kabile devleti olarak arasındaki fark budur. Türkiye'de gözaltında kayıplar ve işkenceye karşı mücadele bu nedenle bir hukuk devleti kavgasıdır.

Türkiye, ya Suudi Arabistan gibi, elçilik veya emniyet binasına girenin bir daha çıkamadığı bir hurma devleti olacak ya da demokratik ve laik bir ülke olacaktır. İkilem budur.

Kimse Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'yı demokrasi ve laiklikten yana bir muhalif sanmasın.. Kaşıkçı, terör örgütü IŞİD'i destekleyen bir şeriatçıdır. Suriye'de Esad yönetimine karşı savaş adı altında katliam yapan, insan boğazı kesen cihatçıların sözcüsüdür.

Şam'da Emevi Camiinde namaz kılmak isteyen bizimkiler gibi, Cemal Kaşıkçı da Lazkiye'de tatil yapmak istiyor ve cihatçılara, "elinizi çabuk tutun" diye çağrı yapıyordu. Bunlar da bizden Kaşıkçı hakkında birkaç not.. Akılda tutulsun diye..