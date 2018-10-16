Ece Üner: 'Kamyoncunun tekiyim'

Haber spikeri Ece Üner'in, 'Hadi Be' programında yaptığı samimi açıklamalar şöyle:

‘Kendimden çok sıkılıyorum’



Programın 'doğru-yanlış' bölümünde, "canlı yayına çıkmadan önce defalarca ayna önünde nasıl göründüğümü kontrol ederim?" sorusuna 'yanlış' cevabını veren Ece Üner, "Bir kere bakarım o kadar. Ben kendimden çok sıkılıyorum. Hiç takıldığım bir konu değildir. Tam tersi kendini mesele edenlerle sorunum var" dedi.

‘Kamyoncunun tekiyim’



Ece Üner, "Haber okurken dilinin sürçtüğü, 'eyvah rezil oldum' dediğin anlar oluyor mu?’ sorusuna şu yanıtı verdi:



"Angara örneğini söyleceksen onun dışında çok büyük bir sürçmem olmadı. Bir tane oldu onu da konuştuk zaten o böyle 'Metro-Goldwyn-Mayer' gibi kafamı çevire çevire esnediğimi geçen programda konuştuk. Ama Angara’da çok memnun oldum 'niye' dersen, o an çok garip bir şey düşündüm hakikaten de öyle oldu. Ya Ece böyle çok ciddi cümleler kuruyorsun, 2018 çocuk işçiliğiyle mücadele yılıydı ve o haberde öyle bir haberdi. Yani kendi boyundan büyük kağıt arabasını kaldırmaya çalışan çocuk o onu kaldırıyorsa biz de buna baş kaldıralım hadi filan dediğim bir haberdi. Başka nasıl dikkat çekebilirdik Türkiye gibi bir ortamda o gerçeğe. Angara bilinçli çıkan bir şey değildi ama sonrasında da üzülmedim 'niye çıktı' diye. Dikkat çekmiş oldum en azından, her şerde bir hayır vardır. Hem insanların gülmeye ne kadar ihtiyacı olduğunu gördüm bir kere daha. Bir de bakıyorlar bana şurada, okumuş burada okumuş, boyu şu kadar, fiziği böyle bundan Angara çıkmaz zannediyorlar. Oysa ben hep söylüyorum kamyoncunun tekiyim, yani 'Angara' ne ki!"

‘Bana 'Alman' diyen çok’



Erkeklerden daha hızlı hazırlandığını belirten ünlü spiker, "Benim babam asker kökenli, 3 yaşındayken ağlarken bile 'git odanda ağla' derdi. Ben de giderdim odamın kapısını kapatıp orada ağlardım. Beni hakikaten asker gibi yetiştirdi. Böyle erkeklerden bile hızlı çabuk hazırlanırım. Çok hızlı alışveriş yaparım, çok hızlı bavul toplarım. Bunlar nasıl kadın gibi gelmiyor değil mi? Üç aylık tatile çıkacak olalım 3 dakikada valizini hazırlarım veya çabuk alışveriş yaparım. Böyle şeyler herhalde baba etkisi. Bunun için bana mesela 'Alman' derler.’

‘İki yaşındayken 18 kiloydum’



Ece Üner, Emre Saygı bebeklik fotoğrafını gösterdiğinde, "İki yaşında 18 kiloydum. Annem artık endişelenmeye başlamış. Çünkü 'artık her şeyi yiyordun' dedi" ifadelerini kullandı.

‘Temkinli olmayı sevmiyorum’



"Herhangi bir yaşına dönebilecek olsan hangi yaşına dönmek isterdin ve o çocuğu ne söylemek isterdin?" sorusu üzerine Ece Üner, "Üç yaşıma dönmek isterdim ve 'korkma' derdim. Çünkü çok temkinliyim ve bu temkinli olma hali beni hayattaki potansiyelimi gerçekleştirmemi engelliyor. Kaldırımdan aşağı bile adım atarken 'acır mı?' diye sorarmışım, denize atlarken 'acır mı?' diye sorarmışım, o yüzden gidip 'korkma' derdim" şeklinde konuştu.

'Ben şu an çocuğumun ineğiyim'



Ece Üner, çocuğu ile olan anılarını paylaştı: "İki senedir hala süt veriyorum çocuğuma. Geçen gün 'ineğimi arıyorum' diye beni arıyor çocuk. 'Ne yapıyorsun?' dedim, 'ineğimi arıyorum' dedi. Ben şu an çocuğumun ineğiyim.'