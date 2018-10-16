Zabıta Müdürü'nden gazetecilere saldırı

Çayyolu Haber Dergisinde çıkan “Bu şirketlere kimse ‘DUR!’ diyemiyor (mu?)” haberinden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Mustafa Güven'in muhabirlere saldırdığı iddia edildi.

Süreç, firma ve işletmelerin gerçekleştirdikleri izinsiz reklam faaliyetleri, Çayyolu’nda yoğun olarak artmasıyla başladı. Özellikle Çayyolu’nda birkaç firma reklam afişlerini tüm Çayyolu bölgesindeki trafik ışıkları başta olmak üzere kamuya ait duvar ve alanlara asması dikkat çekti. Yasal olmayan bu ilanların toplanması ve ceza kesilmesi gerekirken Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuda üstüne düşeni yapmadı.

Derginin iddiasına göre 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi hükümleri gereğince işlem yapması gereken zabıta ekipleri, izinsiz reklam afişi yapıştıran veya ilan asanlar hakkında hukuki işlem yaparken bazı firmaların yasal olmayan ilan ve afişlerine göz yumdu.

BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Çayyolu Haber muhabirleri de konu hakkında bilgi almak ve haber yapmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü aradı. Konu hakkında bilgi almak için görüşülen Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Mustafa Güven afişlerin asılı olmadığını iddia edince, derginin muhabirleri tek tek afişlerin yerlerini bildirdi. Bunun üzerine Zabıta Müdürü Mustafa Güven afişleri toplatacağını bunu da görüntülemek için derginin muhabirlerini davet etti.

Buluşma yerine giden muhabirlere soru dahi sormadan önce sözlü saldırıda bulunan daha sonra fiziki olarak saldıran Zabıta Şube Müdürü Mustafa Güven, bir muhabirin elinden fotoğraf makinesını almaya kalkarak kırmaya çalıştı. Araya giren vatandaşlar sayesinde dayak yemekten kurtulan muhabirlere Güven, “Size ne vatandaşın astığı afişten. Siz rüşvetçisiniz. Firmalardan reklam isteyip alamayınca ilan asan firmaları şikâyet ediyorsunuz. Sizin yerel medya dediğiniz nedir ki? Cürmünüz olsa ne yazar” dedi.

Muhabirlerle yaşanan olayın görüntülerini almaya çalışan foto-muhabirler de fiziki saldırıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tartışmalardan sonra bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan olaylardan sonra konuyu aktarmak için aranan Ankara Büyükşehir Belediyesi Mustafa Tuna ise telefonlara çıkmadı.