Show Haber Merkezi'nde çifte ayrılık

MEDYARADAR - Ciner Medya Grubu'nun sahibi olduğu Show TV Haber Merkezi'nde yaprak dökümü yaşanıyor.

5 yıldır zam yapılmaması, çalışma şartları ve mobbing gerekçeleriyle yaşanan ayrılıklara iki isim daha eklendi.

Show TV'nin Ankara Bürosu'nda 12 yıldır başarıyla görev yapan deneyimli kameraman Bülent Kördemirci ile görüntü dalında birçok ödülün sahibi olan kameraman Arif Altakhan yönetim ile yaşadıkları kriz sonucu kanalla yolları ayırdılar.

AYRILIKLAR PEŞPEŞE GELDİ

Show Haber geçtiğimiz Ocak ayında başarılı ekran yüzü Jülide Ateş'in ayrılığıyla sarsılmış, ardından Show Haber Ankara muhabiri Barış Kaya, polis muhabiri Serhat Alattinoğlu ve geçtiğimiz günlerde de kanalda 11 yıldır görev yapan Ankara Haber Müdürü Savaş Kerimoğlu'nun ayrılık haberleri gelmişti.

SIRADA KİMLER VAR?

Show TV Haber Merkezi'nde huzursuzluğun dorukta olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni ayrılıkların yaşanmasının beklendiği belirtiliyor.