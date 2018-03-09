Börü'nün internet haklarını hangi platform aldı?

MEDYATAVA - Dağ filmlerinin yapımcılarından Star TV'de yayınlanan Börü dizisi, televizyon yayınından hemen sonra reklamsız ve tek parça olarak BluTV'de yayınlanacak.

DAĞ II filminin yazarı ve yönetmeni Alper Çağlar’ın yeni projesi “Börü” 60’şar dakikalık ilk iki bölümünü yayınladı.

Türkiye’nin yakın tarihinde yaşanan gerçek olaylardan esinlenen BÖRÜ, 1’er saatlik 6 bölümden oluşuyor ve büyük finalini beyaz perdede yapacak. 2018 Şubat ayının sonunda ilk bölümünü yayınlayan BÖRÜ dizisi izleyicilerinden tam puan aldı. BÖRÜ’nün sinema filmi de 2018 sonbaharında vizyonda olacak.

BÖRÜ’nün oyuncu kadrosunda, izleyicinin DAĞ film serisinden tanıdığı pek çok isim var. Aralarında, Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Armağan Oğuz, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimlerin bulunduğu oyuncuların her biri, Polis Özel Harekat’ın en seçkin birimi, 34 50 telsiz kodlu BÖRÜ timinin üyelerine hayat veriyor. Deneyimli oyuncu Mesut Akusta ise Özel Harekat’ın kurucuları arasında yer alan en önemli karakterlerden birini canlandırıyor.