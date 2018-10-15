Müge Anlı acı haberi canlı yayında verdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yıllardır kameramanlık yapan Ercan Akbıyık, dün akşam saatlerinde evinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Evli olan Ercan Akbıyık henüz yeni baba olmuştu.

Müge Anlı canlı yayında ekip arkadaşı Ercan Akbıyık’tan gelen üzücü haberi paylaştı. Yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kameramanlık yapan Ercan Akbıyık'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve yeni çocuğu olan Ercan Akbıyık, ilk gelen bilgilere göre dün akşam saatlerinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.