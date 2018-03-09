Doğan TV'de üst düzey ayrılık

MEDYATAVA - Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Berna Kürekçi Şendir, bugün itibariyle görevinden ayrıldı.

Şendir'in görevinden ayrılmasının ardından, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü mevcut sorumluluklarının yanı sıra Tankut Karahan'a bağlandı.

Berna Kürekçi Şendir'in ayrılık haberi böyle duyuruldu;

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,

Aralık 2015 tarihinden bu yana Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak başarı ile görev yapan Berna Kürekçi Şendir, aramızdan bugün itibariyle ayrılmaktadır. Kendisine bugüne kadar yapmış olduğu değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

Doğan TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü bu tarih itibarı ile mevcut sorumluluklarının yanı sıra Tankut Karahan’a bağlanmıştır. Kendisine başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doğan TV"