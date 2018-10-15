Ali Öztunç'tan Anadolu Ajansı soruları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Okyay’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Anadolu Ajansı (AA) hakkında kamuoyu tarafından merak edilen sorulara yanıt aradı.



CHP'li Ali Öztunç, Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla Anadolu’nun sesinin dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın bugün geldiği noktada şeffaflığını yitirmesi ve şaibeli pek çok durumu bünyesinde barındırması üzerine harekete geçti.



Konuyu Meclis gündemine taşıyarak TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Ali Öztunç, şu sorulara yanıt aradı;

1- Anadolu Ajansı'nda merkez, taşra ve yurtdışı olmak üzere çalışan personel sayısı kaçtır?



2- Son bir yılda ajansa başlayan ve emekli olan personel sayısı kaçtır?



3- Yeni işe başlayan personeller ne kadar ücretle işe başlatılmaktadır?



4- Anadolu Ajansında çalışan personelin kaçı kadrolu, kaçı hizmet alımı, kaçı serbest haberci olarak çalışmaktadır?



5- Yurtdışında, özellikle Mısır ve Fas’ta çok fazla eleman çalıştırılmasının sebebi nedir? Bu ülkelerdeki personel sayısı kaçtır? Bu personellere ödenen en yüksek ve en düşük maaş ne kadardır?



6- Anadolu Ajansı Genel Müdürünün, Genel Müdür Yardımcılarının ve Birim Müdürlerinin maaşları ne kadardır?



7- Son bir ay içinde kaç personel işten çıkartılıp, tekrar işe alınmıştır? Bu kişilerin çıkarılma ve yeniden aynı kişilerin işe başlatılma nedeni nedir?