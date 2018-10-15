Mehmet Ali Güller Cumhuriyet'te

Tv programcısı, yazar Mehmet Ali Güller her hafta yazıları ile Cumhuriyet gazetesinde. Güller gelişmeyi twitter hesabından "Bugünden itibaren artık her pazartesi Cumhuriyet gazetesinde dış politika yazacağım. Eleştiri, görüş ve katkılarınızı bekliyorum" sözleri ile duyurdu.

Mehmet Ali Güller kimdir?

Mehmet Ali Güller'in kişisel internet sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle;

DOĞUM TARİHİ-YERİ:

1974 yılında Malatya-Arguvan’da doğdu.

EĞİTİM:

İlk ve orta öğretimini Adana’da, yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde, Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi olarak tamamladı.

Şu anda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisidir.

GAZETE VE TELEVİZYON

2001 – 2006 yılları arasında Aydınlık Dergisi ve Ulusal Kanal’da çalıştı. Aydınlık Dergisi’nde Genel Yayın Yönetmenliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Ulusal Kanal’da da Haber Müdürlüğü yaptı.

2009-2010 yıllarında Odatv’de iç ve dış politika inceleme yazıları yazdı.

2010-2012 yıllarda Ulusal Kanal’da Ufuk Ötesi isimli programı hazırlayıp sundu.

2011-2015 yıllarında günlük Aydınlık gazetesinde haftanın her günü köşe yazdı.

2012-2014 yıllarında Teori Dergisi Yazı Kurulu üyeliği yaptı ve bu dergi için dosyalar hazırladı.

2017 yılından itibaren ABC gazetesinde iç ve dış politika yazıları yazmakta ve TELE 1 TV’de 3 gazeteciyle birlikte Türkiye’nin Yönü isimli tartışma programını yapmaktadır.

MÜHENDİSLİK

2007-2008 yıllarında 52 metre uzunluğundaki alüminyum gövdeli bir yelkenli yatın üretim ekibinde çalıştı.

2008-2009 yılarında gemilere baba, loça, kapı benzeri üretim yapan bir mühendislik firmasında çalıştı.

2011-2012 yıllarında, 67 metre uzunluğunda bir motoryatın üretim ekibinde çalıştı.

2016-2017 yılında bir havacılık şirketinde kalite kontrol danışmanlığı yaptı.

2008-2010 yıllarında, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nda 41. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

KİTAPLARI

1- ABD’nin Neo-Osmanlı Projesi: Büyük Kürdistan, 2010, Kaynak Yayınları

2- Soros, CFR ve Arap Ayaklanması, 2011, Kırmızı Kedi Yayınevi (Orhan Koloğlu, Barış Doster ve Haluk Hepkon’la birlikte)

3- Hükümet-PKK Görüşmeleri, 2011, Kaynak Yayınları

4- IŞİD: Karar Terör, 2014, Kaynak Yayınları

5- Suriye’nin Sevr’i: Amerikan Koridoru, 2015, Kaynak Yayınları

6- Ortadoğu’da Yaşanan Gelişmeler ve Yansımaları – Yuvarlak Masa Toplantısı, 2016, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, (Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Başar Yaltı, Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Dr. Yavuz Ege, Dr. Onur Öymen, Uluç Özülker, E. Tümg. Reha Taşkesen, Dr. Ali Tigrel, Dr. Ceren Gürseler, Dr. Necdet Pamir, Prof. Dr. Hasan Ünal, Hilmi Güllü ve Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’la birlikte)

7- En Uzun Gece, 2017, Asi Kitap, (Ahmet Yavuz, Barış Doster, Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Mehmet Ruşen Gültekin, Naim Babüroğlu, Tolga Gürakar ve Ümit Zileli’yle birlikte)