Cumhuriyet davasında altıncı perde

T24 - "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün (9 Mart 2018) Silivri'de görülüyor. Dava kapsamında Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık yaklaşık 500 gündür tutuklu bulunuyor.

Dava öncesi jandarma engeli! Kani Beko uzaklaştırıldı

İşte dakika dakika yaşananlar

Savcı, Şık, Atalay ve Sabuncu'nun tutukluluk hâlinin devamını istedi.

16:35 - Mahkeme Başkanı: Görüşümüz Rıza Türmen’in dinlenilmesinden vazgeçilmesi yönündedir. Adli Tıp’tan gelecek bilgilerin de beklenmemesine karar verdik.

16:33 - Savcı: Asliye Hukuk'taki Vakıf davasının kesinleşmesi beklenen davanın beklenmesi davayı uzatacağı için reddi talep olunur.

16:32 - Savcı: CMK gereğince hukuk konusunda bilirkişi tutulamayacağı gibi tanık dinlenmesi de düşünülemez. Rıza Türmen'in dinlenmesi talebinin reddine karar verilmesini istiyoruz.

16:30 - Mahkeme Başkanı: Her iki hususta da ara kararımızı alacağız. İddia makamından iki talep hususundaki mütalaasını soruyoruz.

16:26 - Avukat Tora Pekin: Biz bir hukuk davasının ceza davasının konusu olamayacağını söylesek de, siz tutuklama gerekçesi olarak bunu sundunuz. İkinci talep olarak bu konuyla ilgili ara karar alınmasını talep ediyoruz.

16:25 - Avukat Tora Pekin: Ara kararınızda, bizim tutukluluğumuzun 495. gününde tutuklama gerekçelerinin başında bu vakıf davası var. O dava henüz kesinleşmedi. Bölge istinaf bir karar verdi yargıtay yolu açık olarak, sizin 7 numaralı ara kararınız da açık duruyor.

16:23 - Avukat Tora Pekin: AİHM kararlarının iddianameye çokça konduğunu ancak bağlamından koparıldıklarını görüyoruz. Bu yüzden Rıza Türmen’in tanık olarak dinlenilmesini talep ediyoruz.

16:20 - Aradan sonra duruşma tekrar başladı. Avukat Tora Pekin, savunmanın taleplerini sıralıyor.

16:01 - Duruşmaya 15 dakika ara verildi.

16:00 - Mahkeme Başkanı: Artık savcılık makamının son mütalaasını alabiliriz.

15:59 - Mahkeme Başkanı: Rıza Türmen'den vazgeçilmesi bizim için rahatlatıcı olur. Böylece biz de adli tıptaki bilgileri davayı uzatıcı aşama olarak görmeyiz. Artık bir sonraki aşamaya ilerlememiz gerekiyor.

15:58 - Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ: Yargılamanın geldiği bu aşamada toplanacak daha fazla delil kalmadı. Heyetimizle adli tıbba giden Çetinkaya ve Engin'e ait SIM kartlara ait çözümleme gelmedi. Tanık dinleme olayı bitmiştir.

15:55 - Mahkeme Başkanı: İki tanığınızın da meslek ve konumları nedeniyle çok değerli şeyler söyledi. Rıza [Türmen] Bey bundan daha fazlasını yapacaksa amennah.

Avukat Bahri Belen: Kendisiyle ne bildiğini konuşmadım. Ama bu konuda yararlı olacak bilgileri olduğunu düşünüyoruz.

15:53 - Avukat Bahri Belen: Sayın Başkan, Cumhuriyet okuru olan çok sayıda tanığı buraya getirebiliriz ama biz temsil ettikleri konu açısından daha aydınlatıcı olan isimleri ilettik. Bugün yurtdışında [Rıza Türmen] tanığımızın da yargılama açısından açıklık getirecek beyanları olabilir.

15:45 - Avukat Bahri Belen: Gülen hareketi o dönemde hükümetin, toplumun, siyasetin, ekonominin itibar ettiği bir hareketti. Sizden önceki tanık cemaat ile ilgili ilk gerçek bilgileri Çetinkaya ve Şık'tan öğrendiğini söyledi. Siz bu yazarların 2012-13'te cemaati övücü bir yayınına rastladınız mı? Bütün işçilerin konfederasyon başkanı olarak gözü kulağısınız. Özellikle Çetinkaya ve Şık açısından böyle bir hareket değiştiren tutum var mı?

Kani Beko: FETÖ'ye yakınlık gösteren bir Cumhuriyet'i tanımıyorum. FETÖ'yü öven ya da yakınlık gösteren bir cümle dahi okumadım, bilmiyorum.

15:41 - Kani Beko: Geleneklerinden taviz vermiş olsaydı DİSK'e bağlı hiçbir kuruma Cumhuriyet giremezdi. Çocuklarıma da mutlaka her haftasonu Cumhuriyet okutuyorum.

15:40 -

Mahkeme Başkanı: 2014'ten sonra gazete yayın politikasında değişiklik olduğu iddia ediliyor. Siz buna bizzat şahit oldunuz mu?

Kani Beko: Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Çevremde, sendikamda, ailemde gazete okurlarının azaldığını değil arttığını gördüm.

15:36 - Kani Beko: FETÖ'yü öven bir gazete DİSK'in kapısından bile giremez. Biz Cumhuriyet ile ilgili böyle bir şey duymadık bilmiyoruz. Cumhuriyet bu ilkeleri savunduğu müddetçe biz de Cumhuriyet'i savunmaya devam edeceğiz.

15:35 - Kani Beko: Bu utanç verici bir dava. Cumhuriyet bu ülkenin bağımsız demokratik hukuk devleti ilkesini savunan bir gazetedir. FETÖ suçlamarını kesinlikle kabul edemem, anlamam.

15:31 - Savunmanın ikinci tanığı olarak DİSK Genel Başkanı Kani Beko kürsüye geldi.

15:25 - Mahkeme Başkanı: 'Cumhuriyet eski Cumhuriyet değil' diye düşündüğünüz, konuştuğunuz oldu mu?

Altan Öymen: Hayır. Birçok olayı biz Cumhuriyet'ten öğrendik. İktidarın baskısı nedeniyle yazılamayanları yazan az sayıdaki yayından biri ve hatta bu yayınların başında geliyor

15:20 -Avukat Bahri Belen: Cemaate yakın bir haber içerik olduğuna dair bir izleniminiz oldu mu? Bunu utanarak soruyorum ama...

Altan Öymen: Öyle bir şey yok!

15:19 - Altan Öymen: Yöneltilen iddialar akıl alacak gibi değil. Cumhuriyet öncelikle Atatürk'e bağlıdır. 1924'ten beri zaman içinde çok şey olmuştur ama bu değişmemiştir. Atatürkçülüğün yanlış kullanımına da karşıdır. 'Bu Atatürkçülükse ben Atatürkçü değilim' sözü Nadir Nadi'ye aittir.

15:18 -Mahkeme Başkanı: Cumhuriyet ile yazarlık ilişkinizi ne zaman tamamladınız?

Altan Öymen: 1981'de Milliyet'e geçtim. O dönem Nadir (Nadi) Bey hayattaydı, Vakıf yoktu ama teşebbüsü vardı.

15:17 - Altan Öymen: 1971'de milletvekili olana kadar ön sayfada yazmaya devam ettim. 1980'de askeri yönetimde parlamento tasfiye edildiğinde ben de yasaklılar arasına girdim. O zaman yine gazeteye döndüm.

15:16 - Altan Öymen: Cumhuriyet, malum 1924'ten itibaren çıkıyor, babamın da gazetesiydi. O da yazardı. Ben de 1945'ten beri okuru sayılırım. Gazeteciliğe başladıktan sonra '70'li yıllardan itibaren Cumhuriyet'in birinci sayfasının yazarlığını yaptım.

15:15 - Öğle arası sona erdi. Savunmanın tanığı Altan Öymen dinleniyor.

13:47 - Duruşmaya öğle yemeği için ara verildi. Aranın ardından savunma tarafının çağırdığı iki tanıkla devam edilecek.

13:43 - Avukat Bahri Belen: İlhan bey, Uğur Mumcu, Cüneyt Arcayürek var ve sonra Alev Coşkun da dahil oldu. Belen: Burada yargılananların ne zamandır gazetede olduğunu hatırlıyor musunuz?

Namık Kemal Boya: Personel müdürü değilim hatırlamıyorum. Ama bana hakaret dolu tivitlerinden Akın Atalay'ı biliyorum.

Avukat Bahri Belen: Ben söyleyeyim, Akın Atalay 1990'da iflas sürecinin ardından yeni kurulan gazetede başlayıp ölümüne kadar İlhan Bey'le çalıştı.

Namık Kemal Boya: İlhan Bey iyi bir insandı ama kişiler hakkında yanılmış.

13:42 - Avukat Bahri Belen: 2003 yılında gazete 33 bin rotalamaya düştüğünde gazete başında kim vardı?

Namık Kemal Boya: İlhan Selçuk.

Avukat Bahri Belen: Gazetenin geçirdiği iflas davası dönemini hatırlıyorsunuz. Gazete yönetiminde kim vardı?

Namık Kemal Boya: İlhan Bey'in olup olmadığını hatırlamıyorum.

13:41 -Avukat Bahri Belen: 2014'te boykot kararının oybirliği ile alındığını söylediniz. Kaç kşiyle alındı bu karar?

Namık Kemal Boya: 100 kişi.

Avukat Bahri Belen: Türkiye'de kaç CUMOK var?

Namık Kemal Boya: Bilmiyorum.

13:40 - Avukat Tora Pekin: "Fakirhaneme malikhane dediler" haberinde bir siyasetçinin Gülen'i ziyaret ettiği anlatılıyor. O siyasetçinin adını söyler misiniz?

Namık Kemal Boya: Yazının başlığını hatırlıyorum, içeriğini hatırlamıyorum.

Avukat Tora Pekin: O kişi Berat Albayrak.

13:34 - Avukat Tora Pekin: Görgüye dayalı tanıkların olup olmadığı hususunu tiraj meselesinden görebilirsiniz. "8 bine indi sonra 100 bine çıktı" dendi ama Basın İlan Kurumu'na bakın. Ne 8 bine indi, ne 100 bine çıktı. Bu nesnel veri. Bu tanık beyanıyla nasıl değişebilir. Eğer suçlama 220/7 ise, yargılananların terör örgütü yöneticilerinden talimat aldığına dair bir tanıklığınız var mı?

13:33 - Turhan Günay, Namık Kemal Boya'ya cevap olarak söz aldı: Tirajların artması arkadaşlar değil, haftada iki gün kitap verirdi ondan tirajlar artmıştı.

13:32 - Aydın Engin: Ben İlhan Selçuk döneminde Yazı İşleri Müdürlüğü yaptım, anlaşarak içeride çalışmak istemediğim için ayrıldım. 2002'de İlhan Selçuk herkesi toplayarak "Artık milliyetçi çizgi izleyeceğiz" dedi. Ben de "milliyetçi değilim" dedim ve istifa ettim. İlhan Abi beni kovmak şöyle dursun "Beni çiğnemeden çıkamazsın" dedi. Üstelik bu istifanın ardından yine İlhan Abi gazetenin başındayken, 2006 ya da 2007'de yeniden gazeteye gelmemi istedi ben reddettim. Yemin etmiş bir tanığın gönlünden geçenleri objektif gibi anlatması kabul edilebilir değil. Kendisi CUMOK kurucusu diyor, kendisi gazete okuyucularını temsil etmiyor. Buraya 5 kişiyi okuyucu diye getirse haber değeri taşır.

13:31 - Aydın Engin: Desteksiz atılan bazı cümleler nedeniyle söz almak zorunda kaldım. Sanırım heyetiniz de ilgileniyor CUMOK ile neden bilmiyorum. CUMOK daha CUMOK olmada, tohumlarının atıldığı dönemde ben görevlendirildim. İlhan Abi espriyle "CUMOK'un kurucusu Aydın Engin" derdi. Kurucusu değilim ama ben sadece gazeteyi temsil ettim. Boya "İlhan Selçuk'un gazeteden kovduğu Aydın Engin" dedi. Bilmeden, içinden geçenlerle tanıklık yapmak bir avukat için çok acı.

13:30 - Namık Kemal Boya'nın sözleri üzerine Aydın Engin müdahale ederek söz aldı.

13:28-

Üye hâkim: Aydın Engin'i İlhan Selçuk'un uzaklaştırdığı söyleniyor.

Namık Kemal Boya: Ben birkaç kişiden "Kapıdan içeri girmeyecek" dediğini duydum.

13:20 -

Mahkeme Başkanı: Gazete mali olarak zor durumdayken CUMOK bir bir araya gelme, destek etme çabasına girmez mi? Namık Kemal Boya: Gazete eğer Cumhuriyet duruşunu savunmazsa aldığınız mal bozuk çıkıyor öyle düşünün. Logonun üstüne Gülen'i koymuşlar. Atatürk'ün olması gereken yere. İnfial yarattı bu.

13:17 - Namık Kemal Boya: Gazete 1924'de M. Kemal Paşa emriyle kurulmuştu. Cumhuriyet'i savunmayanlar Cumhuriyet adını da kullanamaz.

Mahkeme Başkanı: Mumcu öldüğünde gazetenin tirajının 19 bin olduğunu söylüyorlar.

Namık Kemal Boya: Şaşırtıcı bir durum.

Mahkeme Başkanı: CUMOK'un yayın, genel yayın yönetmeni üzerinde istişare hakkı var mı?

Namık Kemal Boya: Konuşacağımız zamanlarda İlhan Selçuk ile Alev Coşkun ile görüştüğümüz oldu ama böyle bir yetkisi yoktu. Ama özellikle 2013'ten sonra böyle bir istişare de olmadı çünkü önce CUMOK'a savaş açtılar. İlanlarımızı engellediler. Sadece etkinlik, kahvaltı ilanları vereceksiniz dediler, ama biz görüşlerimizi de açıklayan bir grubuz.

13:15 - Namık Kemal Boya: 2014'te başlayan bu boykot ile bazı etkilenmeler oldu ama yeni yönetimler ve yeni çalışanlarla değişim devam etti.Tek nik'in yayınlandığı Cuma günleri dışında genel boykot düzenlenmesine karar verdik. Herkes eline aldığı gazetenin kendini temsil etmediğini söylüyordu. Bu tüm okurlarda benzer tepki oldu. 2014'te başlayan bu boykot ile bazı etkilenmeler oldu ama yeni yönetimler ve yeni çalışanlarla değişim devam etti.

13:14 - Namık Kemal Boya: 2014'te 27 Mayıs'ın yıldönümünde gazetede haber çıkmaması dikkatimi çekti herkese mail attım. '27 Mayıs devriminin getirdiği kazanımların bize katkısını biliyoruz tek satır bile olmamasını garipsedik' diye yazdım. Bazı yayın değişiklikleri de oldu. Bazı haberlerin logonun üstüne çıkması ya da Gülen ile yapılan Fakirhane haberi gibi olaylar yaşandı. Bunlarla ilgili ufak tefek görüşmelerimiz olsa da çözüm olmadı. 2014 Eylül'ünde temsilcilerle toplanarak boykot kararı aldık ama bu durumda çalışan arkadaşları zor duruma düşürecek diye esneterek Bilim ve Herkes eline aldığı gazetenin kendini temsil etmediğini söylüyordu. Bu tüm okurlarda benzer tepki oldu.

13:13 - Namık Kemal Boya: 1996'da başladı 2003'te gazete satış ortalamasının 33 bine düşmesi üzerine yeniden ateşlenerek devam etti. İlhan Selçük ve Alev Coşkun ile görüştük. Herkes gazetenin desteklenmesini savundu. Selçuk "Sen ne diyorsun bu işe 68'li" dedi. Ben 68'liler derneğinin kurucu başkanıyım. Çalışmalarımızla gazetenin 100 bin tirajına ulaştırdık. 21 Mart 2008'de İlhan Selçuk ve Türkan Saylan'ın gözaltına alınmasıyla başlayan süreçten ben de 2009'da nasibimi aldım. 2013'te bugün sözü geçen yönetim değişiklikleri ile okuyucu arasında değişim oldu. Verdiğimiz ilanlara müdahale edildi biz de ilan vermekten vazgeçtik.

13:10 -Mahkeme Başkanı: Bize CUMOK'tan bahsedebilir misiniz? Tanıklık kavramı içinde okumaktan ziyade anlatımlar önemli. Metinden okumazsanız seviniriz.

Namık Kemal Boya: 1995 yılı sonunda okurlar arasında bir toplantı yapıldı ve sonucunda beklenenin çok üstünde insan katıldığı için Cumhuriyet okurunun bir gücü olduğu nedeniyle insanlar toplantıları sürdürmeye karar verdiler. Toplantıların amacı gazetenin savunduğu Cumhuriyet ilkeleri, ülkenin kalkınması, rehafa erişmesi, aydınlanma devriminin devam etmesi ve laikliğin devam etmesi, ülkenin yararına gördüğümüz kişileri desteklemek, şer gördüklerimize karşı tutum almak. Değerlerine sahip çıkıp eksik gördüklerimiz durumlarda eleştirmek.

12:59 - Leyla Tavşanoğlu'ndan sonra Namık Kemal Boya'nın tanıklığına geçildi, kürsüye gelmesi bekleniyor.

12:55 - Savcı: Cumhuriyet gazetesini batıran ekip olarak tarihe geçecekler demişsiniz. Ne demek istediniz?

Leyla Tavşanoğlu: İdeolojiyi sulandırırsanız tiraj da düşer. Bunu söylemek istedim

12:52 -Mahkeme Başkanı: Can Dündar size belli bir şekilde haber yazmanızı telkin etti mi?

Leyla Tavşanoğlu: Hayır.

Avukat Tora Pekin: Bir gazetecinin Pensilvanya'ya gitmesini kesinlikle suç olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuyla ilgili Orhan Erinç size bir şey dedi mi?

(Tavşanoğlu, Erinç sorusuna cevap vermedi)

Avukat Tora Pekin: Kendisi bana "Gitmesen iyi olur" dediğini aktarmıştı. Gelince kendisi de burada sorar.

12:51 - Leyla Tavşanoğlu: Can Dündar'ın gelmesinin ardından gazetenin ideolojisi sulandırıldı gibi bir izlenim yaratılmaya çalışıldı.

12:50 - Leyla Tavşanoğlu: 2014'te Gazeteci ve Yazarlar Vakfı beni ve başka gazeteci ve akademisyenleri davet etti. Vakıf ve gazete yönetiminde olan İbrahim Yıldız'dan izin aldım. Gülen de oradaydı. Sonra yazmaya değer haber görmedim ondan yazmadım.

12:46 - Leyla Tavşanoğlu: Fikir uyuşmazlığım olsa dahi hiçbirinin terör bağı olduğunu düşünmek bile istemem. Gazetenin benden sonraki işleyişi konusunda söyleyeceğim hiçbir şey yoktur. Yargılananlar gazeteci ve hukuk insanıdır.

12:45 - Leyla Tavşanoğlu tanık olarak dinleniyor.

Mahkeme Başkanı: Cumhuriyet'te ne zaman çalıştınız, ne zaman ayrıldınız, neden ayrıldınız ve nasıl ayrıldınız?

12:39 -Avukat Tora Pekin: Sizin dışınızda gazete ana binası dışına gönderilen başka yazar var mı?

Mehmet Faraç: Yazarların çoğu dışarıdan yazıyor. Bilmiyorum gönderildi mi. Bana oda vermişlerdi.

Avukat Tora Pekin: Bu olay gerçekleştiğinde İlhan bey hayatta mıydı? Sorumun sebebi şudur. Kendisi gazeteden gönderildi. Sebebini açıklamak istemedi. Dava konusunu ilgilendirmediği için önemi yok ama tecrit edildi gazetede. Bu dönemde İlhan Selçuk hayattaydı. Bu İlhan Selçuk üzerinden kurduğu tüm gerekçeleri çürüttüğü için söylüyorum..

12:38 - Avukat Bahri Belen: İşten çıkarılınca gazeteye dava açtınız. Kaç yıl sürdü?

Mehmet Faraç: 5 yıl

Avukat Tora Pekin: 2009 senesinde gazete binasının tamamen dışında başka büroda çalışmanız istendi. Oraya geçtiniz. Nedenini anlatır mısınız?

Mehmet Faraç: Böyle tuzak sorular yakışmıyor.

Avukat Tora Pekin: Soru çok açık. Size basitleştireceğim. Önceki çalıştığınız bölüm neredeydi, sonra çalıştığınız nerdeydi?

Avukat Tora Pekin: (Mahkeme başkanı müdahale ediyor) Doğru cevap verirse göreceksiniz efendim.

Mehmet Faraç: Ben Cumhuriyet'te yurt haberleri servisi şefiydim. Gazetenin ortasında çok sıkışık bir yerde çalışıyordum. Gazete ana binası tıkış tıkıştı, gazetenin bitişiğinde de iki ayrı bina da vardı. Oda sıkıntısı olduğu için bana oda tavsiye ettiler.

12:37 - Avukat Bahri Belen: Erinç'in gazeteye ne zaman girdiğini ve İlhan Selçuk ile dostluğunu biliyor musunuz?

Mehmet Faraç: Ben İstanbul'a geldiğimde Erinç genel yayın yönetmeni idi.

Avukat Bahri Belen: Orhan Erinç İlhan bey zamanında da vardı, sizden evvel de vardı. Sizce İlhan Selçuk, tüm gazetenin ideolojisini değiştirdiğini söylediğiniz Erinç'in niyetini anlamayacak zeka düşüklüğü mü vardı?

12:35 - Avukat Bahri Belen: Cağaloğlu'ndaki gazete mal varlığının 20 milyon olduğunu söylediniz doğru mu?

Mehmet Faraç: Hepsi 20 milyon değerindeydi

12:32 -Mehmet Faraç: İlhan Selçuk, Alev Coşkun, Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç

Avukat Bahri Belen: Uğur Mumcu da var mıydı?

Mehmet Faraç: Bilmiyorum.

Avukat Bahri Belen: Vardı.

12:30 - Avukat Bahri Belen: Tanıdığım herkese sayın derim ama tanıklıktan beklenen bilgi ve olaya ilişkin cevaplar vermediğiniz için sadece Mehmet Faraç diye soracağım. Faraç, gazete iflas davası döneminde yönetimde kimler vardı?

12:26 - Avukat Tora Pekin: Gazetelerde genel yayın yönetmeninin ne kadar fonksiyonu var? Arkada icra kurulu ve Vakıf var. Genel yayın yönetmeni "Hadi Penisilvanya'ya git" diyemez, Vakıf kararıdır bu.

12:25 -Avukat Tora Pekin: O dönem gazetenin yönetimi kimdi?

Mehmet Faraç: Bir şey söyleyeyim mi?

Avukat Tora Pekin: Söyleyin ismi söyleyin...

Mehmet Faraç: Cumhuriyet gazetesinin o günkü yayın yönetmeni, bugün yargılanan Hikmet Çetinkaya, Akın Atalay ve Orhan Erinç'in göreve getirdiği İbrahim Yıldız'dı.

12:21 - Avukat Tora Pekin: Cumhuriyet'ten Penisilvanya'ya giden bir muhabirden bahsettiniz. Kimdir o?

Mehmet Faraç: Gazetelerde, televizyonlarda TUSCON'un peşine muhabir gönderildiği için Cumhuriyet yazarı istifa etti. Leyla Tavşanoğlu'nun Pensilvanya'ya gönderildiğine dair onlarca haber geçti.

12:20 - Tutuksuz sanıklardan Turhan Günay söz aldı: Dikkat ediyorum tüm tanıklar Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk'u anıyor. Mumcu öldürüldüğünde milyonlar yürüdü ama o dönemki tirajı biliyorlar mı? 19 bindi. Mumcu ve Selçuk'un anısına sığınmaktan vazgeçilmesini istiyorum.

12:12 -

Avukat Tora Pekin: Alev Coşkun'un adını başkan yardımcısı olarak anmayı reddettiğini gözünüzle gördünüz. İfade verdiğiniz dönemde hangi gazetede yazıyordunuz?

Mehmet Faraç: Aydınlık

Avukat Tora Pekin: Tirajın 8 bine düştüğü bilginizin kaynağı nedir? Elinizde belge var mı? Yoksa bu bir söylenti mi?

Mehmet Faraç: Reklam ajansı

Avukat Tora Pekin: Galiba belge yok

Mehmet Faraç: Saçma sapan konuşmalarla bölmeyin.

12:11 -

Avukat Tora Pekin: Bu tanıklık rezilliktir. Cumhuriyet'teki göreviniz sona erdiğinde yönetim kimdi?

Mehmet Faraç: İbrahim Yıldız, genel yayın yönetmeni. Çetinkaya ve Erinç başkan ve başkan yardımcısıydı.

Avukat Tora Pekin: Kendisi söylemek istemiyor ama Alev Coşkun başkan yardımıcısıydı...

12:10 - Avukat Tora Pekin söz aldı: Biz Faraç'ı dinlenmenin anlamlı olmayacağını söylemiştik ama siz tercih ettiniz. Gördünüz de zaten. Burada gazete yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza yaptığı rezillikleri kendisine iade ediyorum

12:08 - Mehmet Faraç: Tarafsız konuşuyor namuslu ahlaklı konuşuyorum sizin tavrınız beni ilgilendirmiyor. Gazetenin bir yazarını Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'na gönderen, Zaman ile aynı manşetleri atan mekanizmanın başındaki adam Orhan Erinç. Gazetedeki ideolojik dönüşüm buradaki yargılananların yöneticiliğinde gerçekleşti. Bizleri tasfiye ettiler, düşünce özgürlüğü sadece Fathullahçı gazeteler kapatılmasın derken mi düşünce özgürlüğü. Nerede bizim düşünce özgürlüğümüz?

12:07 - Mehmet Faraç: O köşe o gün kaldırıldı ve çok ilginçtir, sonra Can Dündar gazetenin başına geldi. Çektiği film Atatürk'ü aşağıladığı gerekçesiyle kamuoyunda tepki çeken insan Atatürk'ün kurduğu gazetenin başına geçiyor. Cumhuriyet'in ideolojisine, Vakıf Senedi'ne tamamen ters insanları. gazeteye dolduran, yazarını da Pensilvanya'ya gönderen... (Bu arada salondan müdahalaler oldu)

12:06 -

Mahkeme Başkanı: Can Dündar mı yönetiyordu?

Mehmet Faraç: Hayır burada yargılananlar yönetiyordu. Çok ilginç olan ise o dönem yayın yönetmeni İbrahim Yıldız'dı.

12:05 - Mehmet Faraç: Bir terör örgütünün gazetelerine yönelik operasyonlara militanca karşı koyma, miitanca savunma bunlar Cumhuriyet'i bir ay bile okumuş insanların aklına sığdıracakları durumlar değil. Cumhuriyet'teki ideolojik dönüşümün sadece yöneticiler tarafından yönlendirilmediğine dair bir kuşku ortaya çıkar ama bu kuşku çok tehlikelidir. Ülkenin bölünmesine karşı hassasiyetleri olan insanların gazeteden gitmesi, sadece onların iradesiyle tasfiye edilemeyeceğini düşünmeme neden oldu. Can Dündar'ın çektiği Mustafa filmi Atatürkçüler arasında infiale dönüştü. Ben de filme bakıp "Bu filmle Atatürk'ün başına çuval geçirilmiştir" dedim. Ertesi gün köşem kapatıldı.

12:00 - Mehmet Faraç: Burada ben "Cumhuriyet gazetesi Fethullahçılarının arasına girdi örgütlendi" diyemem. Ama icra kurulunun Fethullahçıları savunduğunu gördüm. Zaman gazetesinin bile özgürlüğünü savunan bir yönetim, Kubilay'ın ölümü üzerine yazılan yazıyı sansürledi.

11:59 - Mehmet Faraç: Ama devletin için sızmış bir örgütün, İlhan Selçuk'un ölümüne sebep olan bir örgütün yayın organlarının avukatlığını cansiperane bir şekilde yapması beni üzmüştür. Üzdü, çünkü o gazeteyi var eden, ayakta tutan insanlardan biri benim.

11:56 - Mehmet Faraç: Twitter'da Zaman gazetesine ve Fethullahçılara gövdesini siper edenlerin başında Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay geliyordu. Bence toplumu birbirine düşürmediği sürece cemaatler tarikatlar gazete çıkarır.

11:55 - Mehmet Faraç: Zaman gazetesiyle aynı manşetler atılıyor burada. Fethullahçı Gladyo diye kitap yazan bir yazarın Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın toplantısına katıldığını görüyoruz, ertesi gün Zaman'da Fethullahçılara "terör örgütü diyemem" diyor.

11:45 - Mehmet Faraç: Bence İlhan Selçuk'un ardından Cumhuriyet'te düşünce özgürlüğü kalmadı. Uğur Mumcu, Abdullah Öcalan'ın devlet bağlantılarını yazacağını söyledikten sonra öldürüldü. "PKK öldürdü" demiyorum ama onu öldürenler dışarıda. Bugün bir Cumhuriyet yazarı Kandil'e gidip röportaj yapıp "Yere izmarit bile atmıyorlar" diye manşet atabiliyor.

11:44 - Mehmet Faraç: Benim gibi Urfa'dan gelen bir kişinin elini taşın altına koyması nedeniyle büyük bir coşku vardı ama gazeteden sonra partide de altımı oydular.

11:41 - Mehmet Faraç: Cumhuriyet çalışanı siyasetçi olur mu diye yazdılar. Bunu yazanlar arasında rahmetli olanlar da vardı, burada yargılananlar da. O dönem CHP'de vekil ya da görevli olan 6 kişi daha yazıyordu ama tek bana operasyon yapıldı. Kıskançlık olarak açıklayabileceğim acayip bir tepki oldu.

11:40 - Mehmet Faraç: O dönem Atatürk'ün kurduğu CHP'de Baykal'dan sonra dönüşüm oldu. O dönüşüm içerisinde, parti tabanının baskısıyla ve ben Cumhuriyet'İn bir yazarı olarak CHP PM'ye en yüksek ikinci oyla seçildim. Bu durum Cumhuriyet'te bazı kesimlerin tepkilerini çekti.

11:39 - Mehmet Faraç: İlhan Selçuk'un ölümünün ardından yaşanan tehlikeli süreç beni gazetenin dışına attı. Bizim mesleğimizin en iyi yanı, her şey arşivde 2010'da bugün bu davada yargılananların talimatıyla gazeteden çıkarıldım. Bunun tek gerekçesi Kubilay'ın ölümüyle ilgili bir yazıdır.

11:37 - Mehmet Faraç: Benim ailem Adalet Partili. Cumhuriyetle tanışınca Atatürk'ün öneminin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Cumhuriyet'te gazeteciliği öğrendim, siyasal anlamda geliştim ve Cumhuriyet gazetesinin kitlelere yayılması için yurtiçi ve dışında konuşmacı oldum.

11:35 - Mehmet Faraç: PKK ve Hizbullah'ın en kötü olduğu dönemde görevi üstlendim 11 yıl sigortasız çalıştım sonra merkeze çağrıldım. Sonra köşe yazarı ve ardından da serbest yazarı oldum. Benim gibi taşradan gazete yönetimine giren az sayı kişi var. İlhan Selçuk ile çalıştığım için çok onurluyum.

11:33 - Mehmet Faraç: Bu konuda bazı çevreler Cumhuriyet'i şikayet ettiğim gibi mesnetsiz suçlamalarda bulundu. Hayatım boyunca kimseyi şikayet etmedim Açık açık yazdım, ihbar kabul eden ediyor 18 yaşımda Cumhuriyet'e girmiş çok genç bir muhabirdim.

11:30 - Mehmet Faraç: Bazı konulardaki yargısız infazlara değinmek istiyorum Ben tanık olmak için başvuruda bulunmadım, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla geldim. Tanık olmamın nedeni Cumhuriyet ile ilgili çalıştığım gazetede yazdığım yazılar.

11:29 - Eski Cumhuriyet yazarı Mehmet Faraç tanık olarak ifade vermek üzere kürsüye geldi.

11:25 - Duruşmada 3 avukat sınırlamasının kaldırılması talebi reddedildi.

Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ: Avukat sınırlaması konusunda kanun hükmünde kararname açıktır. Talep reddedildi.

11:16 - Avukat Leyla Han Tüzel: Dün mahkemenin yazdığı yazıda 3 avukat sınırlaması yapılacağı söylendi, jandarma buna göre bizi sayarak içeri aldı. Bu karardan geri dönmenizi istiyoruz. Çünkü 3 avukat sınırlaması bu davaya uygun değil.

11:15 - Avukat Kemal Aytaç, çok sayıda avukatın ayakta olduğunu, boş yerlere alınmalarını talep etti.

11:14 - Duruşma başladı. Mehmet Faraç, Leyla Tavşanoğlu ve Namık Kemal Boya tanık olarak dinlenmek üzere salonda hazır bulunuyor.

10:44 - Silivri’deki büyük duruşma salonunda gazeteciler, yargılanan meslektaşlarına yakın sıralar boş olmasına rağmen en uzak köşeye yerleştirildi. Gazeteciler, “Mahkeme heyetini, yargılananları, tanıkları, kimseyi göremiyoruz. Neden boş sıralara gazeteciler değil de jandarma görevlileri oturuyor” diye itiraz ettiler. Gazetecilerin yer değiştirme talebi mahkeme heyetine iletildi.

10:26 - Murat Sabuncu, Akın Atalay ve Ahmet Şık salona getirildi. İzleyiciler, içeri alınmaya başlandı.