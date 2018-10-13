CNN ve CNBC'den Suudi Arabistan kararı!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girmesinden beri haber alınamaması nedeniyle, küresel iş ve medya dünyası Riyad yönetimiyle ilişkilerini gözden geçiriyor.

Son olarak Amerikan CNN ve CNBC televizyonları da Suudi Arabistan'ın bağımsız varlık fonu tarafından düzenlenen "Future Investment Initiative" (Gelecek Yatırım İnsiyatifi) adlı konferanstan çekildi.

Daha önce Amerikan New York Times ve İngiliz Financial Times gazeteleri de aynı kararı almıştı.

Economist dergisinin genel yayın yönetmeni Zanny Minton Beddoes de konferansa katılmayacağını açıklamıştı.

CNBC televizyonu spikeri ve New York Times gazetesinin finans muhabiri Andrew Ross Sorkin de konferansa katılmayacağını açıklayan bir diğer isim oldu. Sorkin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve cinayet haberlerinden oldukça rahatsız olduğunu" açıkladı.

İngiliz Financial Times gazetesi bugün konuyla ilgili haberinde finans dünyasının Suudi Arabistan yönetimi ile ilişkileri gözden geçirdiğini yazdı ve Suudi Arabistan'da çalışan bir finansçının "Bütün dünya allak bullak oldu" sözlerini alıntıladı.

Gazete, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Enerji Bakanlığı yapan Ernest Moniz'in Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık bir mega projede danışma kurulundaki görevini askıya aldığını yazıyor.

Bu hafta danışma kurulu üyelikleri açıklanan kent inovasyon şirketi Sidewalk Labs'in icra kurulu başkanı Dan Doctoroff ve Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive'ın "yanlışıklıkla listeye konduklarını" söyledikleri de belirtiliyor.

Haberde, Cemal Kaşıkçı olayının, uluslararası yatırımcıların ve iş insanlarının, Gelecek Yatırım İnsiyatifi Konferansı'na katılmaya hazırlandıkları bir süreçte meydana geldiği kaydediliyor.

Gazetede şu bilgiler yer alıyor:

"Konuşmacı olarak yer alması planlanan pek çok bankacı ve şirket yöneticisinin - ki bunlar arasında JPMorgan Chase'den Jamie Dimon ve Uber'den Dara Khosrowshahi de yer alıyor - halen katılması planlanıyor. Katılımları konusunda iletişime geçtiğimiz şirketlerden geri dönenler arasında çekileceklerini söyleyen olmadı. Sözcüleri, Black Rock'dan Larry Fink ve Viacom'dan Bob Bakish'in durumu izlediklerini açıkladı."

Gazeteye konuşan girişim sermayesi şirketlerinde ortaklıkları bulunan bir isim, Kaşıkçı'nın başına gelenlerin belirsizliği ve Prens Muhammed bin Selman ile görüşmelerinin onu şüpheye sürüklemesi nedeniyle toplantıya katılacağını açıkladı.

Cemal Kaşıkçı, Amerikan Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.

İngiliz milyarder Richard Branson da, Suudi Arabistan varlık fonunun Virgin Group bünyesindeki uzay çalışmalarına yapmayı planladığı 1 milyar dolarlık yatırımla ilgili görüşmelerin askıya alındığını açıkladı.