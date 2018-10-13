Semercioğlu'ndan skandal yazı: Berkay'ın eşini suçladı

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, futbolcu Arda'nın popçu Berkay'ın önce burnunu kırıp daha sonra hastanede silahlı olaya karışmasıyla ilgili Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i eleştirdi.

Semercioğlu "Özlem kaybetti: Arda’nın 'Evli olmasam seni kaçırmazdım' sözünü koşarak kocasına yetiştirdiği, herkesin alkollü olduğu bir ortamda durumu yönetmek yerine olaya benzin döktüğü için..." dedi.

Son dönemde tacize uğrayan kadınlar olayı saklamak yerine ifşa etme hareketini paylaşmış, dünya çapında yayılmıştı.

İşte Semercioğlu'nun yazısının ilgili bölümü:

"Bu olayda herkes kaybetti

Arda kaybetti:

Milletin eşine böyle bir lafı etmek, ne demek? Hadi etmedi diyelim, kafa atmak, hastaneye silah götürmek ne demek? Neresinden baksan Arda elde kalıyor artık... Yazık, hepimizin gözü önünde hızla eridiği için çok yazık...

Özlem kaybetti:

Arda’nın “Evli olmasam seni kaçırmazdım” sözünü koşarak kocasına yetiştirdiği, herkesin alkollü olduğu bir ortamda durumu yönetmek yerine olaya benzin döktüğü için...

Berkay kaybetti:

Bir şekilde sürekli popçu-topçu olaylarının içinde yer aldığı için. Evlenip iyi bir yuva kurmasına, çocuğu olmasına rağmen hâlâ olayların adamı olarak anıldığı için..."

Semercioğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayınız.