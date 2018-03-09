Provokatör AKİT'çiden CHP'ye hakaret dolu sözler

ODATV - Akit TV’de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında, programın sunucusu Ahmet Keser skandal ifadeler kullanmıştı. Keser’in "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadelerinin ardından hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ahmet Keser’in tek skandal ifadeleri bunlar değil. Arşivi biraz araladığınızda karşınıza başka başka skandallar çıkıyor.

5 Şubat 2018 tarihli “Gün Başlıyor” programı. Ahmet Keser CHP seçmenini hedef aldı ve "Cumhuriyet Halk Partisi’ni böyle ele alın... O %25'lik tavuk bunlara yine alkış tutacak... Bunlar seçimde karşımıza adam diye çıkacaklar... Tavuklar unuttu bunu ya" dedi.

Keser aynı programda CHP’lilere hakaret yağdırmaya şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu adaleti değil %25'lik tavuğun yönetimi bu, 25, ne atarsan at yerler, her türlü kafasızlık var."

Ahmet Keser, CHP’lilere hakaret etmeye alışmıştı bir kere. 14 Şubat 2018 tarihinde programda da hedefinde CHP’liler vardı:

"Bu ülkede hala bunların arkasında giden üç beş tane çapulcu var, adam değilsiniz adam, layıkıyla yönetilirsiniz diyor ya adam değilsiniz."

14 Şubat’taki programda Keser hızını alamadı ve şu hakaretleri yağdırdı:

"Bunlar neye taparlar biliyor musun? Biraz dübüre taparlar, biraz çüke, biraz da paraya... Bu ülkede böyle bir siyasetçi ve böyle bir güruh var."

"Basiretsiz herifler, yobazlar, cahiller, cühelalar, pislikler, vatanına memleketine ihanet eden yavşak sürüsü, emperyalizmin köpekleri."

"Susma sustukça sıra sana gelecek diyen yavşaklara bir bak... Yavşak olan herife yavşak denir, onun bunun çocuklarına da denir."

"Gerçi %20 falan filan var da onların hepsi aptal, salak. Hani tavuk var ya tavuk ne atarsan yerler."

"O çapulcular grup toplantısında bunu alkışlıyorlar ya... Karşısındaki pislikler onu alkışlıyorlar ya."

"Hasta ya hastalar hasta zihniyetli kişilerin temsilcisi."

Akit TV sunucusu Ahmet Keser, CHP’lilere hakaret ederken hızını alamamış olacak ki ülkücülere hakaret etmeye başladı.

Keser Akit TV’deki programda ülkücüler için “Onların cebi de para gördü, müteahhit falan filan oldular. Kıçlarına alacak donları yoktu. Bugün tek dertleri süper lüks bir araca gelen ÖTV. Önce dondu, don yoktu."