Ahmet Hakan'dan Melih Gökçek'e 'popo' sorusu

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtım videosunda darbe ve Gezi planı çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tasfiye edilen Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Hilal Cebeci'nin son klibiyle seslendi.





Ahmet Hakan'ın "Melih Gökçek gör bunu: Hilal Cebeci poposuyla yeni bir Gezi planlıyor!" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

MELİH Gökçek, bir ara “La Casa De Papel” adlı diziye kafayı takmıştı.

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Şöyle şeyler yazıp duruyordu:





- Üst akıl, bu diziyle yeni bir Gezi planlıyor!

- Bu dizinin kahramanlarını isyanın sembolü kabul etmişler!

- Kırmızı kıyafetli kişilerin ayaklarındaki postallar darbeye işaret ediyor!

- Turuncu tulumluların toplaştığı yerin Kadıköy olması manidar!





Falan filan...

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Hilal Cebeci adlı şarkıcı hanımın “Çav Bella” adlı şarkı için çektiği klip, tam da Melih Gökçek’in işaret ettiği türden göndermelerle dolu...

- Klipte de kırmızı kıyafetliler var.

- Klipte de Gezi’ci dizinin tüm kozları kullanılmış.

- Klipte de turuncu tulumlular bir şeyler çeviriyor.

- Klipte de bir üst akıl ya da bir üst akılsızlık var.

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Dizi ile klip arasındaki tek fark şu:

Hilal Cebeci’nin klip boyunca salladığı poposu!

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Melih Başkan! Melih Başkan!

Poposuyla ikinci Gezi’yi başlatmak isteyen Hilal Cebeci’yi nasıl olur da gözünden kaçırırsın yahu?

Sen iyice paslandın galiba!

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