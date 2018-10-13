NYT'den Rahip Brunson ve Kaşıkçı iddiası

New York Times gazetesi, Brunson'un serbest kalması ile Suudi muhabiri ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının aynı zamana denk gelmesine dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı iddialarının da yer aldığı Carlotta Gall imzalı haberde analistlerin, Kaşıkçı olayının Türkiye'yi, Suudi Arabistanla yüzleşmede Washington'ın yardımını garantilemek için Amerika ile arasını düzeltmeye mecbur bıraktığı yorumunda bulunduğu aktarılıyor.

Washington ve Türkiye'nin aylardır karmaşık pazarlıklar içerisinde olduğunu belirten gazete ayrıca, İki ülkenin Temmuz ayında, Brunson ve Hakan Atilla'nın koordineli bir biçimde serbest bırakılması yönünde neredeyse anlaşmaya vardığını aktardı. Ancak Erdoğan'ın, yaptırım ihlalleri nedeniyle Türkiye hakkında gerçekleştirilen kovuşturmaların sona ereceğine ilişkin garanti verilmesi konusunda diretmesi üzerine anlaşmanın gerçekleşmediğini ifade edildi.