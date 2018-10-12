Gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı

Diyarbakır merkezli 9 kentte yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen gazetecilerden Abdurrahman Gök, Lezgin Akdeniz ve Cihan Ölmez ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 Ekim günü sabah saatlerinde gazeteci ve siyasetçilere yönelik operasyonlar kapsamında 200 civarında adrese yapılan baskın sonucunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilenler arasında olan gazetecilerden Abdurrahman Gök, Cihan Ölmez ve Lezgin Akdeniz ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gazeteciler Esra Solin Dal, Semiha Alankuş ve Mehmet Akdoğan da akşamüzeri ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Avukat Filiz Ölmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi duyurdu ve paylaşımında "Gazeteci Cihan Ölmez 4 günlük keyfi gözaltıdan sonra serbest bırakıldı. Alıp Cizre' ye dönüyoruz... İlgilenen herkese çok teşekkur ederim..." ifadelerine yer verdi.