Brunson hakkında haber yapan muhabirlere dava

Tutukluluğu iki ülke arasında krize yol açan Rahip Brunson yurt dışı yasağı kaldırılarak serbest bırakılırken, Brunson hakkında haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerine dava açıldı.

Rahip Brunson hakkında karar

Tutukluluğu ev hapsine çevrilen ve FETÖ ile PKK adına suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Rahip Brunson son duruşmada serbest bırakıldı. Brunson'un yurt dışı yasağı da kaldırılırken, kendisi hakkında haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerine ise dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Alican Uludağ ve Cumhuriyet'in eski muhabiri Duygu Güvenç hakkında ‘yargıyı aşağılama’ suçundan iddianame hazırladı. ‘ABD ayarlı adalet’, ‘Rehine diplomasisi çökerken’, ‘Tutan da bırakan da yargı mı devlet mi’ başlıklı haberler ‘Devletin yargı organlarını alanen aşağılama’ olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet Gazetesi yargı muhabiri Alican Uludağ verdiği ifadede haberinde herhangi bir şekilde yargıyı aşağılama içeren bir ibare bulunmadığını ve böyle bir amacının olmadığını söyledi. Haberin güncel bir tartışmaya katkı sunmak amacıyla gazetecilik faaliyeti kapsamında yazılmış bir yazı olduğunu belirten Uludağ suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet Gazetesi eski diplomasi muhabiri Duygu Güvenç ise “Rehine diplomasisi çökerken” başlıklı haberinin yargının yanı sıra iki ülkenin ilişkilerini doğrudan ilgilendirdiğini, gazetecilik faaliyeti içerisinde yaptığı eleştiri hakkının kullanılmasına ilişkin bir yazı olduğunu söyledi. İddianameyi kabul eden İstanbul 2. Asliye Mahkemesi davanın açılmasına karar verdi. Davanın ilk duruşması 20 Aralık 2018'de görülecek.