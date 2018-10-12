Demirören Medya'da üst düzey atamalar!

Buna göre 4,5 yıldır Hürriyet Gazetesi Reklam Koordinatörü olarak görev yapan Aykut Şahin, Hürriyet Gazetesi Reklam Başkan Yardımcısı oldu.

Şahin daha önce Habertürk Bloomberg HT televizyonlarında Reklam Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

Hürriyet Gazetesi Reklam Başkan Yardımcılığı'na getirilen bir diğer isim ise Ali Murat Kök oldu. 4,5 yıldır Hürriyet Gazetesi Reklam Koordinatörü olan Kök daha önce Habertürk ve Bloomberg HT televizyonlarında Reklam Koordinatörlüğü yapmıştı.

Son olarak Habertürk Gazetesi Reklam Genel Müdürlüğü görevini yürüten Orçun Çevikoğulları ise Demirören Gazeteleri Bölgelerden Sorumlu Reklam Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Çevikoğulları ise daha önce Akşam, Hürriyet, Digiturk, Lig Tv ve Habertürk gibi medya kuruluşlarında görev almıştı.