Discovery kanallarından iki yeni program!

İkiz kardeşler Jonathan ve Drew Scott, tadilat ve onarım gereken gayrimenkulleri bulup renove ederek, çiftleri rüya evlerine kavuşturuyor. İkiz kardeşler, evlerin renovasyon sonrası nasıl görüneceğini en güncel görsel yazılım programlarını kullanarak teşhir ediyor. Ancak yine de ikizlerin öngörüleri üzerinden ev satın almak, evi alacak çift için büyük bir risk. Bu noktada Jonathan ve Drew’ün eski bir evi alıp renove etmenin en iyi opsiyon olduğu konusunda çiftleri ikna etmesi gerekiyor.

Emlakçı Kardeşler 12 Eylül Cuma günü saat 21:30’da TLC ekranlarında olacak.

Özel tasarım motosiklet dünyasının efsane ekibi Paul Teutel, Srve oğlu Paul, Jr., 10 yıl aradan sonra Amerikan Motorları'nda yeniden buluşuyor. Ortaklıklarının bitmesinden yıllar sonra, rakip markaların başındalar. İşler hızla büyürken, bir yandan dünyanın en orijinal motosiklet projelerini gerçekleştirip, bir yandan da aile bağlarını yeniden kurmayı başarabilecekler mi?

Amerikan Motorları 12 Ekim’den itibaren her Cuma saat 22:45’te DMAX’te.