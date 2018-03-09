Hedefteki ismin bu hamlesi tartışma yaratacak

Erdoğan'ın tepkisi sonrası hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatılan Nureddin Yıldız ve cemaatinin faaliyetleri devam ediyor. Bu sefer televizyon kurdu.

Son olarak Sosyal Doku TV adı altında televizyon kanalı da kuran Yıldız'ın yüzbinlerce müridinin olduğu tahmin ediliyor.

7 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini savunan, kadın ve erkeğin asansörde halvet olabileceğini iddia eden, baharat, et, kakao ketçap gibi gıdaların ‘şehvet uyandırıcı şeyler olduğunu’ iddia eden, yorgandan tahrik olan Nureddin Yıldız’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

İsim vermeden Yıldız’ı eleştiren Erdoğan, din adına ortaya çıkarak kadınlar hakkında İslam’da yeri olmayan içtihatta bulunan kişileri ‘marjinaller’ olarak nitelendirerek “İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam’ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak ama o ayrı mesele” dedi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI GÖZLER NUREDDİN YILDIZ'DA

FETÖ hatırlatmasında bulunan ve Diyanet’i daha etkin olmaya çağıran Erdoğan “Din İşleri Yüksek Kurulu’nda çok çok vasıflı. Bütün ilim dallarında yetkis sahibi olan hocalarımız var. Birçok, bütün bu hocalarımız ne iş yapıyorlar. Niçin bu alanı bu adamlara kaptırıyorlar. FETÖ olayı da böyle oldu. Söyledik söyledik sonunda bir şura yaptırdık. Asıl konuşması gereken konuşmayınca meydan FETÖ’ye kaldı. FETÖ’nün arkasından gelen maalesef tiplere kaldı. Onların da vasıfları ortada. FETÖ’nün kalitesi vasfı ortada, arkasından gidenler onlar ondan daha da geri.” diye konuştu. Erdoğan’ın sözleri sonrası gözler yeniden Nureddin Yıldız'a çevrildi.

2007’DEN BERİ ETKİN

Sosyal Doku Vakfı kimliği ile faaliyetlerini sürdüren Nureddin Yıldız’ın cemaatinin 2007’den beri etkin olduğu biliniyor. Vakfın sitesinde Yıldız ve faaliyetleri hakkında şu ifadeler yer alıyor:

"2007 yılından itibaren “Sosyal Doku” adıyla çevresini genişletmeye ve kitlelere İslam'ın mesajını “ümmet olma” şuuru ile ulaştırmaya başlamıştır. Sosyal Doku, hem dernek hem de vakıf kimliği altında onlarca vakıf, dernek ve gönül birlikteliğini bünyesinde barındırmaktadır. Sosyal Doku, ilk günlerinden itibaren Nureddin Yıldız hocamızın etrafında kümelenen ve gecesini-gündüzünü hizmete adamış bir grup gencin gayreti ile çalışmalarına başlamış, şu an yaptığı eğitim ve irşat çalışmaları ile hizmetlerine devam etmektedir"

Sosyal Doku Vakfı, çalışmalarında ise şu temel karakteri esas aldığı savunuluyor:

1) “İşi vaktinden çok olan” ve “işi, meşgul insanın bitireceğine inanan”

2) Hedef ve hayalleri olan

3) Hayatı, ‘denge' üzerinden kurgulayan

4) Ümmet-i Muhammet'ten olmayı, hazların en büyüğü kabul eden

5) Gerçekçi ve pratik düşünen

6) Çalışmalarını paraya tahvil etmeyen

7) Plan, program ve istişare endeksli çalışan

8) Allah'ın kullarına bahşettiği tabii güzellik ve imkânları değerlendirmesini bilen

9) Bağlıları arasında makam, mevki ve statü farklarını ayrımcılık konusu yapmayan

10) Mus'ab bin Umeyr'in “Adanmış İnsan” örnekliğini çalışmalarına rehber edinen

81 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Vakıf, 81 ilde özellikle gençler üzerinde yoğun faaliyet gösteriyor. Ortaokuldan, üniversiteye kadar on binlerce öğrenciye ulaşan örgüt, düzenlediği yatılı kamplan ve seminerle de yeni müritleri kazanmaya çalışıyor. Her ne kadar vakfın sitesinde “Her hangi bir şubemiz yoktur” denilse de, cemaatin çeşitli STK’lar adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü gözleniyor. Vakıf; bağış, zekat adı altında da maddi yardım kabul ediyor.

NUREDDİN YILDIZ TV KANALI KURDU

Son olarak Yıldız, konuşmalarının yayımlandığı bir TV kanalı kurdu. Vakfının sitesinden ‘kuruluşu’ duyurulan TV, şimdilik internetten yayın yapıyor.