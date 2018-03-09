Silivri'ye Cumhuriyet çıkarması

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet'in yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması bugün görülüyor.

Cumhuriyet: Bu zulüm bitsin artık!

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabir Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper'in tutuklu yargılandığı davanın saat 10:00'da başlayacağı açıklanmıştı.

Ancak duruşma belirtilen saatte başlamadı. Duruşmayı izlemek için Silivri'ye gidenler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Duruşmayı izlemeye gelenlere yapılan GBT sorgusu nedeniyle bu kuyruğun oluştuğu açıklandı. Onlarca kişi, kampüse yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Mahkeme heyeti, 25 Aralık 2017'de verdiği ara kararında her "sanık" için 3 avukat sınırlaması getirmişti. "Sanık" avukatları Fikret İlkiz ve Bahri Belen, mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği iddiasıyla reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Ara kararda söz konusu talebin, bir üst mahkeme tarafından değerlendirileceği bildirilmişti.

Ahmet Şık, duruşma salonundan çıkarılmıştı

Davanın son duruşmasında Ahmet Şık, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in "Türkiye'de nüfusa oranladığımızda yüzde 8 civarında kişi şüphelidir" dediğini hatırlatarak iktidara yönelik olarak birtakım eleştirilerde bulunmuştu. "Ülkenin yüzde 15’ini şüpheli, terörist olarak gören bir iktidar, terörist iddiasını akıl almaz suçlamalara dönüştüren bir yargı var" diyen Şık'a Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ'ın yanıtı "Böyle devam edersen keserim. Bu savunma değil. AKP iktidarını gidin milletvekili olup eleştirin" olmuştu. Dağ, daha sonra sözlerine "Bu siyasi bir davadır" diye devam eden Şık'ı salondan çıkarmıştı.

Akın Atalay ve Murat Sabuncu da Ahmet Şık'ın duruşma salonundan çıkarılmasına tepki göstermişti. Her iki isim de, savunma yapmayacaklarını vurgulayarak Şık'ın yanına gitmek istediklerini belirtmişti.