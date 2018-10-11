Akit yazarı Mehtap Yılmaz'a kötü haber

Ayrılığı Twitter hesabından paylaştığı “Yeniakit Gazetesi, yazılarıma son vermiştir. Bilginize...” mesajıyla duyuran Mehtap Yılmaz konuya ilişkin “Kısmet bu kadarmış...” yorumunda bulundu.

Akit yazarından skandal 3. havalimanı yazısı!

Ne olmuştu?

Eski TBMM Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programında "Abdullah (Gül) Bey'e reva görülen terbiyesizlikleri affedemem. Gül'ün adaylığı konusu hataydı, önüne geçtim” açıklamasında bulundu, Gül'ün kendisine yönelik hakaretlere zamanında cevap vermesi gerektiğini de söyledi.Bülent Arınç’ın sözlerine AKP içinden ilk tepki Mehmet Metiner’den geldi. Metiner Star gazetesinde kaleme aldığı yazısında “Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis’in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis’in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama”ifadelerini kullandı.

Ardından Akit yazarı Mehtap Yılmaz, "Şimdi sana karşı susmamız, Reis’in yani liderimizin gül hatırınadır! Reis’in arkasına saklanıp asabımızı bozma! Yoksa o putlaştırdığın sureti paramparça etmesini çok iyi biliriz!" ifadelerinin yer aldığı yazısının gazetesi tarafından sansürlendiğini duyurdu.

Mehtap Yılmaz’ın yayımlanmayan yazısı şöyle: