Müftüoğlu'ndan Canan Karatay'la ilgili bomba açıklamalar

Canan Karatay hakkında çok olumlu düşünceleri olduğunu belirten Prof. Müftüoğlu, "Genel olarak sağlığın itiraz edilen taraflarını gündeme getirdiği için kendisini takdir ediyorum. Topluma uygulayabileceği sağlık tavsiyeleri iletme konusunda gösterdiği yardım ve destek için de kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"2002'de ben 'İnsülin fazlası öldürür' diye yazı yazdığımda o zamanki Türk Diyabet Cemiyeti'nin başkanı beni telefonla uyardı, 'Çok yanlış bir iş yapıyorsunuz' diye. 'Şeker zehirlidir' diye 2002 Yaşasın Hayat baskısında bakın yazıyor. Ama Canan Hoca bunu çok daha net, çok daha gümbür gümbür gündeme getirerek işi daha bir kamuoyunun gündemine taşıdı" sözleriyle Karatay'ın fark yarattığına değinen Müftüoğlu, hatalı taraflarını da anlattı.

"Her dediğine inanmıyorum ama..."

Müftüoğlu, Karatay'ın hatalı tarafları için "O benim eleştiri yetkimi aşar. Ben yalnız şuna dikkat ederim. Üreticileri eleştirirken de tüketicilere yön verirken de imkanları, ekonomik yapılanmaları, sosyal yapılanmalar ve elinizdeki kanıtları çok dikkatli kullanmanız lazım. Ben burada biraz daha dikkatli olmak gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Kendisiyle hiç tanışmadığına dikkat çeken Müftüoğlu şunları söyledi: "Birebir ilişkim yok. Ama hasta olarak kendinizi 'Canan Karatay'a teslim eder misiniz?' derseniz, gözüm kapalı teslim ederim. Çünkü düzgün bir hekim, tecrübeli bir hekim, iyi bir kardiyolog. Ama beslenme alanında her dediğini tutar mısınız, kesinlikle tutmam. Kesinlikle hepsine inanmıyorum. Çok fazla hayvansal protein öneriyor. Alkali vücudun en büyük düşmanı, asit havuzunun içinde yüzersiniz. Ama anlattığı ve söylediği o kadar çok şey var ki onu görmezden gelme hakkını her zaman verebilir bana. Ben de görmezden gelirim. Bana kimse bir meslektaşımı hele hele Cana Hoca gibi bir meslektaşımı eleştirtemez".