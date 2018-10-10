Habertürk'ten ayrılmıştı... Ünlü ekran yüzü o kanalla anlaştı

Habertürk TV ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Cansu Canan Özgen'in yeni adresi belli oldu.

Habertürk TV’de yaptığı Öteki Gündem programıyla fenomen haline gelen ünlü sunucu Cansu Canan Özgen A Haber ile anlaştı.

Özgen A Haber ile el sıkıştığını sosyal medya hesabından "Bu bir "Kavuşmaya Az Kaldı!" mesajıdır. Yeni dönemde A Haber'de güzel projeler ile karşınızda olacağız, yayın takvimini yakında duyuracağım. Bu sezon daha sık görüşeceğiz... Sevgilerim var" sözleriyle duyurdu.

Cansu Canan Özgen kimdir?

Cansu Canan Özgen, 23 Eylül 1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anne tarafı Erzurumlu, baba tarafı Selanik göçmenidir. Liseyi Bayrampaşa Anadolu Lisesinde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Staj döneminde beş hafta kömür madenine girip işçilerle yeraltında çalıştı. Başardı ancak anladı ki bu iş ona göre değil.

Ayrıca kurucuları Can Gürzap ve Arsen Gürzap olan Dialog İletişim Spikerlik-Sunuculuk kursundan da mezun olmuştur.

Diksiyon kurusuna giderken stajyer olarak gittiği Beşiktaş TV’de ekran önüne çıktı. Fanatik Beşiktaşlı olan Cansu Canan Özgen, BJK tv’ de uzun süre tv programı yaptı.

Habertürk’e gece spikeri arandığını duyunca başvurdu ve geceleri Habertürk’te spikerlik yapıp sabah okula gitti.

Habertürk TV programı ‘Öteki Gündem’in sunuculuğunu yapmaktaydı.

Talha Uğurluel ile birlikte ‘Osmanlı’nın Şifreleri’ adlı kitabı hazırladı.