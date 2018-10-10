Gazeteci Seda Taşkın'a 7 yıl 6 ay hapis

Evrensel - Tutuklu Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın'ın haber paylaşımları ve haber kaynakları ile görüşmeleri nedeniyle, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Davada kararını açıklayan mahkeme, Seda Taşkın’a, “örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçundan 4 yıl 2 ay, “örgüt propagandası” suçundan ise 3 yıl 4 ay olmak üzere, toplamda 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Taşkın’ın tutukluluğunun temyiz süresi boyunca devamına hükmetti.