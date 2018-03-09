'Moody's'in zulmü varsa sevenin Allah'ı var!'

Muratoğlu'nun "Onların kredi notu varsa bizim Allah'ımız var!" başlıklı yazısı şöyle:

Yine notumuzu düşürdüler. Kimler? “Sen kimsin yaa!” dediklerimiz. Bilindik dış güçler… Faiz lobisi… Dış mihraklar… Ajanlar… Provokatörler…

Anlamı ne? Boş verin, nasıl olsa bizim için yok hükmünde! Yine toz kondurmayacaklar ekonomiye… Oysa piyasanın halini görmek için nota gerek yok. Çık, konuş piyasadan iki kişiyle, bak bakalım ülke ekonomisinin

nereye gittiğine…

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Bu not indirimi bize yönelik değil zaten… Kredi derecelendirme kuruluşları isteseniz de istemeseniz de müşterileri için ülkelerin ekonomilerini değerlendiriyorlar. Kurumlar; “Türkiye'ye para yatırmanızı

tavsiye etmem” diyorlar.

Sahi ne olacak? Şirketlerin verdiği kredi notuna bize borç veren bakacak, ona göre karar alacak. Ya borç faizini artıracak ya da Türkiye defterini kapatacak.

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Hadi bir tanesi hakkımızda kötü konuşsa eyvallah… Diyeceğim ki Türkiye'ye gıcığı var! Hepsi “Türkiye yatırım yapılamaz hale geldi” diyor. Elin Japon'u bile uyarıyor; “kötü gidiyor sizin ekonomi!” Japon'un bizimle ne derdi olabilir ki?

Notumuzu düşürmeye doyamayan Moody's, notun yanında öyle bir rapor yazmış ki, anlatsan ilkokul çocuğuna, o bile diyecek eyvallah…

Sorun sadece ekonomik de değil… Raporda siyasi nedenler de sayılmış. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı alt mahkemelerin tanımaması ciddiye alınmış. Olası sonuçlarına atıf yapılmış.

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Siyasi ve politik riskiniz had safhada denilmiş. OHAL'den bahsedilmiş. Cumhurbaşkanının otoritesini genişleten değişiklikler, öngörülebilirliği zayıflatacağı söylenmiş. Bir tanesine de “bu böyle değil” diyemiyorsun. İşin ilginci Afrin harekâtının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerine hiç

girmemiş.

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Bakın; Yetersiz bir ekonomi yönetimi var. Çözüm üretmek yerine, demeç vererek ekonomi yönetilir sanıyorlar. En temel yapısal reformlar yapılamıyor bu ülkede…

Varsa yoksa vergi affı, varlık barışı, destek paketi açılışı, kamu malı satışı Şirket yazdığı raporda hepsini anlattıkça anlatmış. CHP'den daha iyi muhalefet yapmış.

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Lakin çıkıp biri “Bu millet kendi notunu kendi verir” diyecek, milletin alkıştan elleri şişecek. Zira onu da yapmışlardı! Alkışı almışlardı. Artık bayatladı.

Peki, o zaman… Erdoğan; “Onların uzaya giden şusu busu olabilir. Olsun be, bizim Allah'ımız var” demişti. Kimse “ne alakası var” demedi. Hâlâ geçerli. Moody's'in zulmü varsa sevenin Allah'ı var!