Gazeteci Aydemir'in ilk kitabı

“Hayata Dair Bi’kaç Satır”, Fikret Aydemir’in ilk kitabı Kitap, İnkılap Yayınları’ndan çıktı.

Fikret Aydemir, Türkiye’nin önde gelen gazetelerinin 1995 yılından itibaren Brüksel muhabirliğini yaptı. Brüksel merkezli Avrupa Birliği ve NATO gibi siyasi ve ağır konuları haberleştiren Fikret Aydemir, muhabirlik dışında hayata dair yazılarını kitap haline getirdi.

Yazıları kitap oldu

Fikret Aydemir kitabıyla ilgili şunları söyledi: “Milliyet, Sabah, Akşam, Kuzey gibi gazetelerde farklı farklı yerlerde biriktiğini gördüm. Aslında bunları bir araya toplamak istedim. Muhabirlik, temsilcilik, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptığım gazetelerde yayınlanan veya yayınlanmayan makalelerimden oluşan bir “toplu eserler” diyebileceğimiz kitap ortaya çıktı. Özellikle 91 yıldır Türkiye’de kitaplar yayınlayan İnkılap Yayınları’nın kitabımı yayınlamaya değer bulması beni çok bahtiyar etti”

İmza günü Brüksel’de

Hayata Dair Bi’kaç Satır kitabı için Brüksel’de imza günü düzenlenecek. Brüksel’deki imza günü 12 Ekim’de Grand Place Meydanı’nda bulunan Büyükşehir Belediye binasında gerçekleştirilecek.

Hayata Dair Bi’kaç Satır adlı kitap 420 sayfadan oluşuyor. Kitapta genelde Avrupa’da ama özelde Belçika’da yaşayan herkesin kendini veya kendinden bir parça bulacak.

Fikret Aydemir imza günü ile ilgili de şöyle konuştu: “Yaşadığımız ülke olan Belçika’da da bir tanıtım ve imza günü yapmayı düşündük. Brüksel’de 12 Ekim, Cuma günü saat 18’de bir imza günümüz olacak. Mekan olarak da başkent Brüksel’in en önemli mekanlarından bir olan ve bir dönem dünya klasiği “Sefiller”in yazarı Victor Hugo’nun, insanlık tarihini değiştiren düşün adamı Karl Marks’ın da yaşamış olduğu Grand Place’daki tarihi Büyükşehir Belediye binasını bize açtılar” diye konuştu.