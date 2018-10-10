Milliyet yazarından Netflix'e sert uyarı

Milliyet yazarı Özay Şendir, Geceyarısı Ekspresi filminin Netflix’de Türkiye’de dahil, tüm ülkelerde yayında olmasını eleştirdi.

Türkiye'de dizi film pazarında yer almak isteyen ve bunun için kolları sıvayan Netflix’in, Türkiye için olumsuz algılar oluşturan Geceyarısı Ekspresi filmini yayınlaması Milliyet yazarının tepkisini çekti.

Şendir, "Yapanların bile utandığı ‘Geceyarısı Ekspresi’ni platformunda tutan bir şirkete yazılabilecek en hafif yazıdır bu." ifadeleriyle Netflix'e seslendi.

İşte Milliyet yazarı Özay Şendir'in bugünkü yazısı:

NETFLİX’İN ‘GECEYARISI EKSPRESİ’ ŞAŞKINLIĞI

Türkiye’yi en fazla karalayan sinema filmi hiç şüphesiz ‘Geceyarısı Ekspresi’dir. Bugün, bizden çok yapanların utandığı bir iş bu. Senaryoda yer alan tüm Türk karakterler kötü olarak gösterildiği için ırkçılığı tescilli bir proje aynı zamanda.

Bugün, dünya filmi o dönem kazandığı iki Oscar ödülüyle değil, ırkçı yanıyla tartışıyor ve dünya medyası projenin yönetmenine Türkiye’den özür dilemesi çağrıları yapıyor.

Gelin görün ki, Netflix bu filmi hem dünyada hem de Türkiye’de göstermeye devam ediyor.

Üstelik gerçek hayat hikayelerinden uyarlama filmlerin yer aldığı bölümde...

Eğer Netflix, böyle bir ırkçı filmi platformuna kasıtla almadıysa, sinema dünyasında neler konuşulduğundan haberdar değil demektir.

Hoş kasıt olsa, filmi Türkiye’de gösterime kapatır, diğer ülkelerde açık tutarlardı ama yok film Türkiye’de de yayında.

ABD karşıtlığının zirvede olduğu dönemde, ABD merkezli bir şirketin yaptıklarına bir değil, iki kere dikkat etmesi gerekir.

Yapanların bile utandığı ‘Geceyarısı Ekspresi’ni platformunda tutan bir şirkete yazılabilecek en hafif yazıdır bu.

Umarım daha sert olanına gerek kalmadan hem Türkiye’de hem de dünya genelinde bu ırkçı filmi yayından alırlar...