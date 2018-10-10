ANKA Haber Ajansı satıldı

Ünlü gazeteci ve siyasetçi Altan Öymen’in 1972 yılında kurduğu, o günden bu yana aralıksız yayın yapan ANKA Haber Ajansı, CHP Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’e satıldı.

ANKA Haber Ajansı

Ajansın kurucusu ünlü gazeteci Altan Öymen 1977 yılında politikaya girince, ajansla ilişkilerini kesti. Yönetimi, çekirdek kadrodan Müşerref Hekimoğlu üstlendi. Daha sonraları Cumhuriyet’te köşe yazarlığı da yapan Hekimoğlu, bir anonim şirket kurarak çalışanların da yönetime katılımını sağladı. ANKA’nın Yönetim Kurulu, ANKA Anonim Şirketi’nin pay sahipleri ile belli birimlerin yöneticilerinden oluştu. Hekimoğlu’nun vefatından sonra ANKA’nın yönetimini bir süre Nazif Ekzen yürüttü. 2006 yılından itibaren de Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem Ajansın başına geçti.

Mevcut Künye

KURUCU: Altan ÖYMEN

ONURSAL BAŞKAN: Müşerref HEKİMOĞLU

GENEL MÜDÜR: Veli ÖZDEMİR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ : Nuri Sefa ERDEM

MÜESSESE MÜDÜRÜ: Sinan DEMİRTAŞ

İSTANBUL TEMSİLCİSİ: Necmi ÇELİK