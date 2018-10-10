Usta oyuncu 'Halka' dizisinin kadrosunda

Medya Tava/ Birsen Altuntaş Kasım ayında sete çıkması planlanan dizinin ekibine Serkan Çayoğlu'nun ardından Ahmet Mümtaz Taylan da katıldı.

Volkan Kocatürk'ün yönetmen koltuğuna oturacağı polisiye dizide Taylan, Başkomiser Cemal Sandıkçı karakterine hayat verecek.

Adını üç halka simgesiyle bilinen bir suç şebekesinden alan dizide iki farklı kişiliğe sahip olan Kaan ve Cihangir'in (Serkan Çayoğlu) hikâyesi etrafında yaşanan nefes kesen olaylar ekrana taşınacak. Dizi, 1991 yılında geçen flashbacklerle, bir cinayetin gizlice kaydedilmiş video görüntüleriyle başlayacak.