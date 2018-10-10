Özgür Gündem ile dayanışma yargılamaları sürüyor

Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma nedeni ile açılan davalar sürüyor.

KHK'ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine destek için başlatılan 'Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni' dayanışmasına katıldıkları için yargılanan gazeteci ve yazarların duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, gazetenin yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın aralarında bulunduğu davanın 10’uncu duruşması ise İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. CHP eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş duruşmayı takip etti.

Nöbetçi Yayın Yönetmenliği dayanışmasına katıldıkları için yargılanan Cumhuriyet gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü ve Disk Basın-İş Başkanı Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu duruşma salonunda hazır bulunurken Celal Başlangıç, Fehim Işık, Ömer Ağın, İhsan Çaralan, Celalettin Can, Öncü Akgül, Hüseyin Aykol, Veysel Kemer, Yüksel Oğuz, Mehmet Şirin Taşdemir ve Dilşah Karakaya duruşmaya katılamadı.

Gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Duruşmada söz alan Eren Keskin, yargılamanın Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi. Keskin, yazmadığı bir yazıdan yargılandığını belirterek kararla ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini söyledi.

Özgür Gündem gazetesinde genel yayın yönetmenliği yaptığı için hakkında onlarca dava açılan avukat Eren Keskin'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Özgür Gündem İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın 'kuvvetli suç şüphesi gösteren delillerin varlığı ve kaçma şüphesi göz önünde bulundurarak' tutukluluk halinin devamına kara verildi. Geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan Kemal Sancılı o günden beri Silivri Cezaevi’ne tutuluyor.

SORUŞTURMANIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ, SAVUNMA İÇİN EK SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Ertuğrul Mavioğlu'nun avukatının soruşturmanın genişletilmesi talebini reddeden değişen mahkeme heyeti, savunma için ek süre talebinde bulunan sanık ve avukatların talebini kabul etti.

Ara kararı açıklayan mahkeme başkanı Özer, Veysel Kemer’in usule uygun olarak alınmış bir savunması olmadığını hatırlatarak, “Savunma hakkına önem veriyoruz.” dedi. Mahkeme başkanı Özer, Veysel Kemer’in adresi mahkemesine savunma hakkı kapsamında Kürtçe bir tercüman eşliğinde savunmasının alınması için talimat yazılmasına karar verdi. Ancak, mahkemenin iş yoğunluğu, dosya sayısı ve defter durumunu gerekçe olarak gösteren mahkeme heyeti duruşmayı 28 Mart 2019'a erteledi.

Yarkadaş bir sonraki duruşmayı da izleyeceklerini twitter hesabından duyurdu.