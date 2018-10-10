Milliyet'ten CNN Türk'e transfer

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na satılmasının ardından kurum için transferler de sürüyor.

Milliyet TV Görüntü Yönetmeni Akif Taş, CNN Türk Programlar bölümüne yönetmen olarak transfer oldu.

Mesleğe 1999 yılında Kanal 6’da başlayan tecrübeli televizyoncu, 2004 yılından 2013’e kadar Senkron Sinevizyon Yapim şirketinde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Taş, burada, ‘BBG, Gelinim Olur musun?, Sabahların Sultanı, Yemekteyiz’ gibi ses getiren işlere imza attı.

2013’te Milliyet TV’ye geçen Akif Taş, 2018’e kadar burada görüntü yönetmenliği görevini üstlendi.