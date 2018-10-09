Haber Global’de iki flaş ayrılık daha!

Azerbaycan sermayesi ile Türkiye’de yayına giren yeni haber kanalı Haber Global’den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.

Dün yaşanan büyük krizin ardından bugün iki ismin daha kurum ile yollarını ayırdığı öğrenildi. Editörler Yasemin Bektaş ile Pınar Hortoğlu istifalarını verdi.

Birçok önemli ismi kadrosunda toplayarak 24 Eylül’de yayın hayatına başlayan Haber Global’de dünkü deprem sonrası, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap istifalarını vermişti.

Suat Toktaş'ın ayrılığının ardından Haber Global Genal Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş olmuştu.