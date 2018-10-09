İHD Kaşıkçı'nın akibetini sordu

Cansel KİRAZ- İbrahim MAŞE- İSTANBUL (DHA) İNSAN Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyeleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için basın açıklaması yaptı.

İHD Derneği üyeleri ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu öğle saatlerinde Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için açıklamalarda bulundu

Basın açıklamasını İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri okudu. Yoleri, " Kimi haber kaynakları, yetkililerin konsolosluk içinde arama yapılmasına izin verildiğini söylüyor. Kimi kaynaklar, konsolosluk kameralarının Cemal'in kaybolduğu saatler içinde kayıt yapmadığını söylüyor ancak ne Suudi Arabistan yetkilileri ne de Türk yetkilileri Cemal'e ne olduğunu söylemiyor. Ortada gizlenemeyen ve herkesin bildiği bir gerçek var. Bir gazeteci konsolosluk sınırları içinde kaybedildi ve ailesi, kamuoyu 8 gündür ondan haber alamıyor" dedi.