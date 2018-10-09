Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması: Düzmece

WASHİNGTON (ANKA) - Suudi Arabistan, İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra hakkında haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın “öldürüldüğü” iddialarını reddetmeye devam ediyor. Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz, Kaşıkçı’nın kaybolduğu, öldürüldüğü haberleri için "düzmece" dedi.

Kaşıkçı’nın öldürüldüğü yönündeki iddialara Suudi Arabistan’dan gösterilen sert tepkilere ilişkin haberleriyle dikkat çeken Al Arabiya İngilizce'ye göre, Suudi Büyükelçisi Prens Halid bin Selman, yaptığı açıklamada Kaşıkçı ile ilgili iddiaları reddetti.

Prens Halid bin Selman, açıklamasında “Normalde bu tür çirkin iddialara yanıt vermemeyi tercih ederdim, özellikle hayatının önemli bir bölümünü ülkesine hizmet vermeye adamış olan kayıp bir vatandaş ile ilgili olduğunda” dedi.

-“GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZA RAĞMEN DÜZENLİ OLARAK TEMAS İÇİNDEYDİK”-

Ancak Kaşıkçı’nın nerede olduğuna ilişkin “çeşitli kasıtlı sızmalar ve acımasız söylentiler” nedeniyle açıklama yapma ihtiyacını duyduğunu söyleyen Büyükelçi, “Cemal’ın Krallık’ta ben dahil birçok arkadaşı var ve görüş ayrılıklarımıza ve ‘gönüllü sürgün’ tercihine rağmen Washington’da iken düzenli olarak temas içinde olmayı sürdürüyorduk” sözlerini de kullandı.

Açıklamasında, Washington ve dünyada birçok kişinin Kaşıkçı konusundaki endişeleri paylaştığını belirten Prens Halid bin Selman, “Size garanti veriyorum ki Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Konsoloslukta kaybolduğu veya Krallık otoritelerinin kendisini gözaltına aldığı veya öldürdüğü yönündeki haberler tamamen düzmece ve temelsizdir” diye savundu.

-"KAŞIKÇI'NIN GÜVENLİĞİ KRALLIK İÇİN ÖNCELİK"-

Prens Halid bin Selman, Kaşıkçı’nın ilk defa İstanbul Konsolosluğunu ziyaret etmediğini, “düzenli biçimde” Konsolosluğa ve Washington Büyükelçiliğine sık gittiğini de söylediği açıklamasında Kaşıkçı’ne güvenliğinin Suudi Krallığı için “öncelik” olduğunu öne sürdü.

İstanbul Konsolosluğunun Türk yetkilileriyle tam işbirliği içinde olduğunu ifade eden Büyükelçi, Türk Hükümetinin onayı ile Türk makamlarıyla soruşturmada birlikte çalışmak üzere Krallıktan Türkiye’ye bir güvenlik ekibinin gönderildiğine de dikkat çekti.