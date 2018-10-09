İşte Haber Global'deki istifaların nedeni

Medyaradar Global Medya Group A.Ş.’ye ait yeni haber kanalı Haber Global, yayın hayatına 24 Eylül’de 'merhaba' demişti.

Birçok usta ismi kadrosunda toplayarak iddialı bir şekilde yayın hayatına giren kanalda bugün şok ayrılıklar yaşanmıştı. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap akşam saatlerinde istifalarını verdiler.

Kulislerde istifaların sebebinin kanal çalışanlarının bir süre önce Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı olarak kanalda görevlendirilen Alişer Delek'e bağlanması olduğu iddiası konuşuluyordu.

İSTİFA SEBEBİ CEO

Haber Global'in Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa ederek ayrılan Suat Toktaş iddialarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Alişer Delek benim için istifa sebebi olabilecek bir seviye değil. Aylardır verilen emeğin üstüne çökmek için daha yayına başlamadan kanalın başına gelmeye çalışan “gazeteci”ler de sebep değil. Sebep; CEO ile yönetim üslubundaki anlaşmazlıktır. Birkaç aydır 32 yaşındaki CEO ile yönetim üslubundan kaynaklanan sorunlar yaşıyordum.Ancak kanalı yayına geçirmek için pek çok sorunu sineye çektim”