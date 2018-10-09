Özkök'ten Suudi gazeteciyle ilgili 'yüzde 90 kesin bilgiler'

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini korurken, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, "Muhalif gazetecinin kaybolması olayında yüzde 90 hatta 95 kesinlikte bilgiler" diyerek tespitlerini paylaştı. Hürriyet yazarı Özkök, Washington Post yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ilk kez 28 Eylül günü konsolosluğa geldiğini ancak, kendisine 2 Ekim günü için randevu verildiğini hatırlatarak, konsoloslukta gazeteciye tuzak kurulduğunu ileri sürdü.

Özkök, Kaşıkçı'nın kendisine tuzak kurulduğundan şüphelendiğini, yanındaki kişiye "Saat 17.00'ye kadar çıkmazsam polise bildirin" dediğini aktardı.

Özkök'ün yazısı şöyle:

"Oturduğum yerden dedektiflik yapıyorum. Çünkü bir gazetecinin ağzının suyunu akıtacak bir olay bu. Kaynaklarım her zamanki gibi açık istihbarat.

Suudi Arabistanlı muhalif gazetecinin kaybolması olayında elde ettiğim ve yüzde 90, hatta 95 kesinlikte bilgiler şunlar:

'SAHNE 1: GAZETECİ KAÇTA GİRDİ KAMERA KAYDI VAR MI?'

Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı ilk kez 28 Eylül günü konsolosluğa geliyor. Kendisine 2 Ekim günü için randevu veriliyor.

İlk somut bilgi bu. Konsoloslukta kendisine tuzak hazırlanmış. Gazeteci 2 Ekim günü konsolosluğa geliyor.

Konsolosluğa giriş saati 13.00. Kendisine bir tuzak kurulduğundan şüphelendiği için yanındaki kişiye "Saat 17.00'ye kadar çıkmazsam polise bildirin" diyor.

Bunlar kesin bilgi…

'SAHNE 2: KONSOLOSLUK ‘GÜVENLİK KAMERASI BOZUK' DİYOR'

Bir kesin bilgi de şu.

Kaşıkçı, Suudi Konsolosluğu binasından kesinlikle canlı olarak çıkmadı. Peki bu konuda kamera kaydı var mı?

Konsolosluk yetkilileri "Güvenlik kamerası bozuk" diyor… Hiçbir şekilde inandırıcı bir açıklama değil.

'SAHNE 3: KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLMASI İHTİMALİ YÜZDE KAÇ?'

Şunu kesinlikle yazabilirim.

Yüzde 99.5 ihtimalle öldürüldü.

Bu da kesin bilgi.

'SAHNE 4: 15 ESRARENGİZ TETİKÇİ NE GÜN GELDİ NE GÜN DÖNDÜ'

Kesin bilgi… Evet… 2 Ekim günü, yani Kaşıkçı'ya randevu verilen gün 15 tetikçi Suudi Arabistan'dan gelerek Suudi Konsolosluğu'na girdi.

Bu 15 adam konsolosluktan çıkıp aynı gün akşam saatlerinde ülkelerine döndü.



'SAHNE 5: CESEDİN PARÇALANARAK ÇIKARILDIĞI İHTİMALİ NE?'

Bu ihtimal de var. Yüzde 90 olmasa da kuvvetli bir ihtimal.

Bu 15 kişi bu cinayet için geldi, işini yaptı ve geri döndü.

'SAHNE 6: 15 TETİKÇİNİN ŞEHİR İÇİ KAMERA KAYDI VAR MI?'

Evet var. Polis bunları tespit etti.

Bu da kesin bilgi…

'SAHNE 7: POLİS KONSOLOSLUK BİNASINA GİRDİ Mİ?'

Kesin bilgi…

Henüz girmedi. Çünkü Suudi yetkilileri ağız kenarı ile "İzin verebiliriz" dedi.

Araştırmayı yapan polis ise "tam bir olay yeri incelemesi" istiyor.

Ancak o zaman binaya girecek."