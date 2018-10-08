Erdoğan Aktaş'ın yeni adresi belli oldu

Yayın hayatına 24 Eylül'de başlayan Global Medya Group A.Ş.’ye ait yeni haber kanalı Haber Global'in Genel Yayın Yönetmenliği görevine CNN Türk’ten kovulan Erdoğan Aktaş getirildi.

Birçok usta ismi kadrosunda toplayarak iddialı bir şekilde yayın hayatına giren kanalda bugün kriz patlak vermişti. Kriz Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap'ın ayrılığıyla sonuçlanmıştı.

İstifaların ardından kanal yönetimi, son olarak CNN Türk'te Genel Müdürlük görevinde bulunan Erdoğan Aktaş'a Genel Yayın Yönetmenliği teklifinde bulundu.

Medyaradar’ın haberine göre Aktaş'ın teklifi kabul ettiği ve yarın itibariyle göreve başlayacağı bildirildi.

Süreç kanal yönetimi görev şeması yaparak çalışanları Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek'e bağlamasının ardından başladı. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş bu duruma itiraz etti.

Kanal yönetimi ile Suat Toktaş arasında yaşanan restleşme 3 ismin ayrılığıyla sonuçlandı.