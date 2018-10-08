Haber Global’de üst düzey deprem!

24 Eylül 2018 tarihi itibariyle yayın hayatına başlayan Türkiye’nin yeni haber kanalı Haber Global’de kriz çıktı.

MEDYARADAR ÖZEL / Global Medya Group A.Ş.’ye ait yeni haber kanalı Haber Global, yayın hayatına 24 Eylül’de 'merhaba' demişti.

Birçok usta ismi kadrosunda toplayarak iddialı bir şekilde yayın hayatına giren kanalda ilk büyük kriz de bugün çıktı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; kanal yönetimi görev şeması yaparak çalışanları Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek'e bağladı. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş bu duruma itiraz etti.

Kanal yönetimi ile Suat Toktaş arasında yaşanan restleşme 3 ismin ayrılığıyla sonuçlandı.

Buna göre Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş. Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Bengü Şap, anlaşmazlık nedeniyle akşam saatlerinde istifalarını verdi.

Azerbaycan sermayeli şirket, uzun süre hazırlık yaptıktan sonra tr24 adıyla piyasaya girmeye çalışmış ancak RTÜK’le yaşanan kriz nedeniyle geç de olsa ‘Haber Global’ ismiyle yayın yapmaya başlamıştı.