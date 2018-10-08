Kaşıkçı'nın ailesinden dikkat çeken açıklamalar

Suudi Arabistan, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki konsolosluğunda "öldürüldüğü" iddiaları reddederken, Suudi Arabistan’da önemli bir “kabile” olarak nitelenen ailesinden Riyad'ı destekleyen açıklamaların gelmesi dikkat çekti.

Suudi Arabistan’daki Kaşıkçı ailesinin olayı görüşmek üzere yaptığı toplantından sonra aileyi temsilen Al Arabiya İngiliizce’ye konuşan ailenin hukuk danışmasını Motasem Kaşıkçı, ailenin olaya ilişkin sık sık Arabistan hükümetiyle temas içinde olduğunu belirtti.

“OLAY İSTİSMAR EDİLİYOR”

“Hükümete, eylemlerine ve Cemal Kaşıkçı vakasında yapılmakta olan tüm çabalara güveniyoruz. Hükümet ile Ankara’daki büyükelçilik arasında koordinasyon var” diyen Motasem Kaşıkçı, “bazı ülkelerin olayı istismar ederek kötü niyetli gündemi ilerlemeye çalıştıklarını” öne sürdü.

Motasem Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ı “olumsuz amaçlarla suçlayan elektronik medya ve haber kuruluşlarının hedeflerini” bildiklerini savunurken “Bu kişilere susun diyoruz çünkü amaçları ve niyetleri başarısız oldu” savlarını dile getirdi.

Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz için “ailece tanınmadığı ve nişanlısı olmadığı” iddiasında da bulunan Motasem Kaşıkçı, Suudi gazetecinin kayboluşuna ilişkin olarak Suudi hükümetiyle koordinasyon içinde yasal işlemlere başlattıklarını da söyledi.

OĞLU SALAH: BABAMIN KAYBOLUŞU POLİTİZE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bu arada, Cemal Kaşıkçı’nın en büyük oğlu Salah Kaşıkçı da, Al Arabiya İngilizce ile yaptığı mülakat sırasında “babasının kayboluşunu politize etmeye çalışan yabancı tarafların girişimlerini” kınadı.

Salah Kaşıkçı, “Mesele, kaybolan bir Suudi vatandaşının var olduğu meselesi” dedikten sonra olayı aydınlatmak için Suudi yetkilileriyle işbirliğini yaptıklarını da kaydetti.