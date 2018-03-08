Akit'ten Star yazarına: Hainlerin safındasın

Akit Tv sunucusu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler… Di mi yani, bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var" sözlerini eleştiren Star yazarı Selahaddin E. Çakırgil, ardından Akit'te çalışan bir isim tarafından arandığını ve "hainlerin safında olmakla" suçlandığını söyledi.

Çakırgil, bugünkü yazısının sonuna "Ve,bir NOT" diyerek gelen telefonu anlattı:

"3 Mart günlü yazının bir bölümünde, bir gazetenin TV yayınında, bir yorumcunun, ‘Sivilleri öldürmek istesek niye taa Afrin’e gidelim..’ deyip, ‘İstanbul’un bazı lüks semtlerini ve Meclis’i zikretmesini ‘akıl tutulması’yla bile te’vil edilemeyecek bir ruh hâli’ olarak nitelemiştim.

O kişi işinden ayrıldı veya işine son verildi..

Ancaak, 6 Mart sabahı, bir kişi tlf. etti, isminin (…) olduğunu ve sözkonusu gazetede çalıştığını söyledikten sonra.. ‘Müslümanlara sahip çıkmak yerine, o yayını eleştirdiğim için, benim de hainlerin safında yer aldığımdan söz ederek, ‘Yazıklar olsun!’ dedi; ‘O yayında dile getirilenler mâlum çevreler ve Meclis’teki …’li hainlerdi..’ diye de ekleyerek..

Karşımdakine, ‘O sözlerin Müslümanlıkla ve Müslümanlar adına söylendiğini nasıl söylersiniz?’ dediysem de o dinlemeyip, yaylım ateşine devam ediyordu. Sonunda, ‘Yurtdışında olduğun sırada seni bu gazetenin desteklediğini unutma..’ demek ‘inceliği’ni de gösterdi.

Mâdem ki hatırlatıldı, belirteyim: ‘Yurt dışında yaşamak zorunda kaldığım 34 yıl boyunca hiçbir devletten yardım almaksızın, hayatımı kalemimle sürdürmeye çalıştım. Sözkonusu gazetede de Almanya’da bulunduğum sırada, kesintisiz 8 sene kadar günlük yazı yazdım ve karşılığında da, aylık 1250 Euro ödendi. Bu rakam, Almanya’da düşük gelirlilerin aldığı paranın alt sınırlarındaydı.

Sonra da, o gazeteden yıllarca boşta kalmayı göze alarak ayrıldım.’

İşbu kadardır, ol’hikâyet.."