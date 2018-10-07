Kırıkkanat'tan Alman medyasına tepki: Bu ayıp size yeter!

Cumhuriyet yazarı ve gazetenin Yayın Kurulu Üyesi Mine Kırıkkanat ise bugünkü köşesinde dikkat çeken de bir eylemde bulundu

Cumhuriyet yazarı ve gazetenin Yayın Kurulu Üyesi Mine Kırıkkanat ise bugünkü köşesinde, konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alırken, dikkat çeken de bir eylemde bulundu. Kırıkkanat, Röveşata adlı köşesindeki yazısını Almanca'ya çevirterek, kişisel Twitter hesabından Alman gazetelerini tek tek etiketledi.

Kırıkkanat, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili ve Türkiye Raportörü Kati Piri ile birlikte; ARD, Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, TAZ, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rudsschau, Die Welt, Der Tagesspiegel, Neue Zürcher Zeitung gibi Alman gazetelerine yazısının çevirisini gönderdi.

"BU AYIP SİZE YETER"

Kırıkkanat, yazısında ise, bu gazetelerin yöneticilerine seslendi. Kırıkkanat, "Cumhuriyet’in yönetim değişikliği sizi niçin bu kadar ilgilendiriyor? Sizin gazeteniz ya da kanalınız, yanlış bir yayın politikası yüzünden okur ya da izleyicilerinin yarısını kaybetse yönetimini değiştirmez miydi" diye sordu.

"Hangi hakla, hangi cüretle okumadığınız, izlemediğiniz, zaten neyi nasıl yayımladığından ne dün ne de bugün haberiniz olan Cumhuriyet gazetesinin 'Saray darbesiyle ele geçirildiğini' haber diye verebiliyorsunuz" diyen Kırıkkanat, "Hiçbirisini tanımadığınız, yazısını okumadığınız, geçmişini bilmediğiniz insanları gazeteciliğin en temel kuralı 'farklı bir kaynaktan doğrulama' bile yapmaya gerek duymadan 'ekstrem nasyonalist, ultra Kemalist, faşizan laik' diye nitelemek elbette gazetecilik değil" diye de belirtti.

Kırıkkanat, "İspanya ve Fransa’da uzun yıllar hem Türk, hem de yabancı medya için çalışmış, hâlâ da çalışan bir gazeteci olarak; Alman basınının Türkiye’nin mütevazı gazetesi, ama laik cumhuriyet kalesi Cumhuriyet aleyhine başlattığınız müfteri kampanyadan 'fremdschamen' (Utanmasını bilmeyen bir başkasının yerine duyulan utanç) içindeyim" derken, "Bu ayıp size yeter" diye ifade etti.