Gazeteci Çağdaş Kaplan serbest bırakıldı

Dün akşam saatlerinde, hakkında “örgüt propagandası” yapmak iddiası ile gözaltına alınan Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Kaplan’ın, sosyal medya’da kendi haberlerini paylaşmaktan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Gazeteci Çağdaş Kaplan gözaltına alındı

Göztepe Polis Merkezi’ne götürülen Kaplan daha sonra Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Kaplan, savcılıktaki ifade işlemlerini ardından serbest bırakıldı.

KAPLAN HAKKINDAKİ DAVALAR

Kaplan, KHK ile kapatılan DİHA’da Sur operasyonuna ilişkin “Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığıyla yapılan haberi sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan yedi gazeteciden biri.

Söz konusu davanın ilk duruşması 16 Ocak 2019’a ertelenmişti.

Ayrıca Gazete Karınca’nın eski editörlerinden Kaplan’a 2010 yılında başlatılan soruşturma sonrası açılan davada “örgüt üyeliği” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.