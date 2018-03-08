Büşra Erdal ve Murat Aksoy hakkında karar

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Atilla Taş'a hapis cezası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin davada Murat Aksoy'un 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Abdullah Kılıç , Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Büşra Erdal FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay, Oğuz Usluer, Cuma Ulus FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Karar sonrası Twitter'da açıklama yapan Murat Aksoy "2 yıl 1 ay. Sonuç olarak yargı süreci bitmedi. Eninde sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Ben sadece yazı yazdım, yorum yaptım. Yazılarımla hiç bir kurum ve örgüte yardım etmedim. Yazılarım eleştirel olabilir ama cezalandırmayı hak etmediler. Ben de hak etmedim, çünkü ben gazeteciyim" değerlendirmesinde bulundu.