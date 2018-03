Atilla Taş'a hapis cezası!

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.

Büşra Erdal ve Murat Aksoy hakkında karar

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"BEN MUHALEFET ETTİM BAŞKA BİR ŞEY YAPMADIM"

Karar sonrası açıklama yapan Atilla Taş, "Yargı kararıdır, sonuçta saygı duyacağız. Ben her zaman söylüyorum, adalete her zaman güvendim, her zaman inanıyorum. Ben muhalefet ettim, başka hiçbir şey yapmadım. Bir ülkede muhalefet etmek suçsa, ben o kadar suçluyum. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi.