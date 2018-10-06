Tuna- Beki atışmasında yeni aşama: Şaşkaloz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün McKinsey ile yolların ayrıldığını açıkladı. Ancak hükümete yakın medya organlarında McKinsey tartışması bugün de devam etti.

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna ile Karar gazetesi yazarı Akif Beki, çok sert ifadelerle birbirlerini eleştirdiler. 4 Ekim tarihli yazısında Salih Tuna, Akif Beki'nin McKinsey üzerine yazdığı yazıyı eleştirmiş, Beki'yi denetim ile danışmanlığı birbirinden ayırt edememekle suçlamışdı. Tuna, Akif Beki’yi Ertuğrul Özkök’e ve Bekir Coşkun’a benzeterek "Yazık o hala yazıyor!" ifadesini kullanmıştı.

Akif Beki de dünkü yazısında Salih Tuna’ya yanıt vererek, "McKinsey yalancısından billahi utandım. Pişkinin zoruna bak, sanki McKinsey’in her üç ayda bir denetim yapacağını ben uydurmuşum, iftira ediyormuşum gibi bir de ukalalık taslıyor 'Yerinde olsam insan içine çıkamazdım' diye üste çıkma cevvalliklerinde" şeklinde ağır ifadeler kullanmıştı. Salih Tuna için, “Ali Babacan’la Mehmet Şimşek’in dün verebildiği güveni, yabancı yatırımcıya bugün veremediğimizi kendi ağzıyla söylüyor ama senden geri duyunca deliye dönüyor” diye yazan Akif Beki, Tuna eleştirilerine şöyle devam etti: “Babacan’la Şimşek, McKinsey’den daha yerli ve milli değil miydi sorusuna da maskarası çıkarcasına bozuluyor. Hem Merkez Bankası’nın bozulan bağımsızlık algısını telafi için başka yol yok muydu, hepsi McKinsey’e mi çıkıyordu derseniz, daha da yerinden zıplıyor. Hiç savunmasa daha iyi... Abullabut yani anlayışı ve bilgisi kıt demiştim.”

TEK SAĞLAM CÜMLEN YOK

Salih Tuna da bugünkü yazısında da sert ifadelerle Akif Beki’yi eleştirdi. “Tek sağlam cümlen yok, dilden bahsediyorsun” diyerek Akif Beki eleştirilerine başlayan Salih Tuna, “Bu ne aymazlıktır muhterem; daha nasıl acıtmamı istiyorsun?!Cehalet sarhoşu bir idraksiz veya pespaye bir yalancı değilsen, ‘A.Babacan ve M.Şimsek'in dün verebildiği güveni, yabancı yatırımcıya veremediğimizi’ söylediğimi nasıl iddia ediyorsun? Hadi anladım ölçün yok, izanın yok, insafın yok, şaşkaloz bir şuurla malulsün” diye yazdı. Tuna yazısının son bölümünde de Akif Beki’yi “fırıldak” olmakla suçlayarak şöyle dedi:

"Tevekkeli dememişler, 'Bir aptalla tartışıyorsanız iki aptal tartışıyor demektir.' Hadi var git yoluna, Allah selamet versin."