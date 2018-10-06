CNN'den bir ayrılık daha: Sol yanım ezildi

Demirören Grubu'na bağlı olarak yayın yapan CNN Türk’ten bugün bir ayrılık haberi daha geldi. Kanalın başarılı araştırmacı editörü Kerem Şenel kanalla yollarını ayırdı.

5N1K , 32.Gün, Duygu Demirdağ ile İnsanlık Hali, Rıdvan Akar'ın sunduğu Habere Dair programlarında muhabirlik, editörlük ve yayın koordinatörlüğü gibi çeşitli görevler üstlenen Şenel, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında CNN Türk'te nelerin yaşandığını anlatan "Türkiye'de O Gece" isimli belgeseli yönetmen Özgül Ören ile birlikte hazırlamıştı.

Şenel'in ayrılığını CNN Türk'ün başarılı muhabiri Fulya Öztürk sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

O kadar kötüyüm ki kanalda son çektirdiğimiz fotoğrafı paylaşamadım...Eski bir fotoğrafla ona olan sevgimi anlatmak istedim. Kerem abim kendi isteğiyle CNN TÜRK’e veda etti. Bir süre dinlenmek istedi. Sol yanım ezildi yok bugün! “ Abi sen ciğerimi iste feda ederim sana be!

Abi şu kalbi açsınlar KEREM yazıyor “ diye hep takılırdım sana . Editörlüğün, zekan, abiliğin, insanlığınla sen taht kurdun herkesin kalbinde . Biliyorum birgün yine yolumuz kesişecek ve ben seni hem güldürücem hem de darlayacağım. Ve sen yine hep yol göstereceksin bana. Seni çok seviyorum canım abim"