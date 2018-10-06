Can Dündar'dan Erdoğan'a jet yanıt

Almanya'da yaşayan Gazeteci Can Dündar, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Kızılcahamam toplantısında Almanya ziyaretine ilişkin yaptığı "Son Almanya ziyaretinde 5 yıl 10 aya mahkum olan bir gazeteci vardı ya. Kaçtı oraya, orda da rahat durmadı. Bize haber gelince dedik ki, bizimle beraber orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Siz yaparsınız basın toplantısını. Biz onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız" açıklamalara yanıt verdi.

Can Dündar'ın basın toplantısına katılması böyle engellenmiş!



CAN DÜNDAR: AKREDİTASYON ALMIŞ OLMAM, ALDIĞI CEVABI GÖSTERİYOR



Can Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından Gerçek Gündem'in Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili haberini alıntılayarak "Erdoğan, Almanlara benim için, “Ya ben, ya o” demiş. Akreditasyon almış olmam, aldığı cevabı gösteriyor" dedi.